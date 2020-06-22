Afetler için Ulusal Mobil Uyarı Sistemi! Ulaştırma Bakanı duyurdu: Ülke geneline SMS gönderilecek

Afetler için Ulusal Mobil Uyarı Sistemi'nde sona gelindi. Bir süredir çalışmaları sürüdürülen sistem ülke geneline kısa sürede acil durum SMS'i gönderebilecek seviyeye çıktı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı;

"SMS/JRT altyapısı ülke geneline kısa sürede acil durum SMS'i gönderebilecek seviyeye çıktı ve tüm bunlarla birlikte hücresel yayın teknolojisini de içine alan Ulusal Mobil Uyarı Sistemi (UYARSİS) çalışmalarını başlattık. Yapacağımız son bir düzenlemeyle devreye alacağız."

HAVALİMANLARINDA KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Koronavirüs nedeniyle havalimanlarında alınan önlemlerden de bahseden Karaismailoğlu "Salgın sertifikasını alan havalimanlarımızı ve yaptığımız çalışmaları, salgından etkilenen diğer ülkelerle de paylaşarak havalimanlarımızda ve uçaklarımızda Kovid-19 salgınına karşı tüm tedbirlerin alındığını belgeliyoruz" dedi.

