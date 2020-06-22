HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Afetler için Ulusal Mobil Uyarı Sistemi! Ulaştırma Bakanı duyurdu: Ülke geneline SMS gönderilecek

Afetler için Ulusal Mobil Uyarı Sistemi! Ulaştırma Bakanı duyurdu: Ülke geneline SMS gönderilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2020 09:23 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Afetler için Ulusal Mobil Uyarı Sistemi'nin hazır olduğunu duyurdu. Bakan Karaismailoğlu "SMS/JRT altyapısı ülke geneline kısa sürede acil durum SMS'i gönderebilecek seviyeye çıktı" dedi.

Afetler için Ulusal Mobil Uyarı Sistemi! Ulaştırma Bakanı duyurdu: Ülke geneline SMS gönderilecek

Afetler için Ulusal Mobil Uyarı Sistemi'nde sona gelindi. Bir süredir çalışmaları sürüdürülen sistem ülke geneline kısa sürede acil durum SMS'i gönderebilecek seviyeye çıktı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı;

"SMS/JRT altyapısı ülke geneline kısa sürede acil durum SMS'i gönderebilecek seviyeye çıktı ve tüm bunlarla birlikte hücresel yayın teknolojisini de içine alan Ulusal Mobil Uyarı Sistemi (UYARSİS) çalışmalarını başlattık. Yapacağımız son bir düzenlemeyle devreye alacağız."

HAVALİMANLARINDA KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Koronavirüs nedeniyle havalimanlarında alınan önlemlerden de bahseden Karaismailoğlu "Salgın sertifikasını alan havalimanlarımızı ve yaptığımız çalışmaları, salgından etkilenen diğer ülkelerle de paylaşarak havalimanlarımızda ve uçaklarımızda Kovid-19 salgınına karşı tüm tedbirlerin alındığını belgeliyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uygulama bugün başladı! Belirli illerde maske takmayana 900 TL ceza kesilecekUygulama bugün başladı! Belirli illerde maske takmayana 900 TL ceza kesilecek
Karadeniz'de büyük tehlike! Sayıları arttı, korku başladıKaradeniz'de büyük tehlike! Sayıları arttı, korku başladı
18 Haziran TOKİ 100 bin konut kura sonuçlarını öğrenme ekranı!18 Haziran TOKİ 100 bin konut kura sonuçlarını öğrenme ekranı!

En Çok Okunan Haberler

Hastane bahçesini kan gölüne çevirdiler

Hastane bahçesini kan gölüne çevirdiler

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

Dolandırıcıların gönderdiği mesaj hayatını değiştirdi! İşinin patronu oldu

Dolandırıcıların gönderdiği mesaj hayatını değiştirdi! İşinin patronu oldu

Galatasaray'a ağır darbe!

Galatasaray'a ağır darbe!

Bursa'da sel felaketi! Bakan Soylu olay yerinde

Bursa'da sel felaketi! Bakan Soylu olay yerinde

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Vali Karaloğlu açıkladı: İşte Diyarbakır'da son durum

Vali Karaloğlu açıkladı: İşte Diyarbakır'da son durum

Acı haber! 1 asker şehit: Baba ocağına ateş düştü

Acı haber! 1 asker şehit: Baba ocağına ateş düştü

Diğer Haberler
Ölmeden önce görülmesi gereken yerler arasında gösteriliyor! Görenler kendini başka bir gezegende hissediyor

Ölmeden önce görülmesi gereken yerler arasında gösteriliyor

Diyarbakır'da son dakika operasyon haberi: 7 milyon 571 bin 62 kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'da dev operasyon!

Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı! 'Kortizonlu ilaçları kullananlar koronavirüs risk grubunda'

Mehmet Ceyhan uyardı! O ilaçları kullananlar risk altında

Karadeniz’de popülasyonu artan ayılar korkutuyor

Karadeniz'de büyük tehlike! Sayıları arttı, korku başladı

Fenerbahçe’ye transferi konuşulan Mert Hakan Yandaş kimdir?

Mert Hakan Yandaş kimdir?

Atlı jandarma timleri, göreve başladı

Atlı jandarma timleri, göreve başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.