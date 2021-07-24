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Afgan aileler: "Çocuklarımız eğitim alsın diye Türkiye'ye kaçtık"

24.07.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BBC Türkçe, Van'ın İpekyolu ilçesinde düzensiz göçmen olarak Afganistan'dan gelen iki çocuklu aileyle karşılaştı. Aile, ülkelerinden ayrılmalarının en büyük nedeninin Kunduz ve Feryab kentlerindeki savaş olduğunu, çocuklarına iyi, güvenli ve eğitim alabilecekleri bir gelecek kurmak istediklerini söylüyor.

Afgan aileler: "Çocuklarımız eğitim alsın diye Türkiye'ye kaçtık"

https://www.youtube.com/watch?v=5eSgHJ\_TG\_s

Afganistan'dan gelen göçmenlerin, yasa dışı yollarla İran sınırından Türkiye'ye geçiş çabaları devam ediyor.

Göçmenlerin büyük bir bölümünü genç erkekler oluşturuyor.

BBC Türkçe, Van'ın İpekyolu ilçesinde, şehir merkezine uzak olmayan bir noktada, düzensiz göçmen olarak Afganistan'dan gelen iki çocuklu aileyle karşılaştı.

Aile üyeleri, ülkelerinden ayrılmalarının en büyük nedeninin yaşadıkları Kunduz ve Feryab kentlerindeki savaş olduğunu, çocuklarına iyi, güvenli ve eğitim alabilecekleri bir gelecek kurmak istediklerini söylüyor.

Haber-video: Mahmut Hamsici, Arif Aslan

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