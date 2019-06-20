Afgan kadın gazeteci ölüm tehditleri nedeniyle mesleğini bıraktı

Kharooty, "Afganistan'da son zamanlarda özellikle kadın aktivist ve kadın gazetecilere yönelik baskı ve şiddet daha da arttı, bu da Afgan kadınları endişelendiriyor." diye konuştu.

- Ailesi engellemeye çalıştı

Küçük yaştayken gazeteciliğe ilgisinin başladığını dile getiren Kharooty, bu mesleği çok sevdiği için lisedeyken bazı basın kuruluşlarında ailesinin haberi olmadan gizlice çalıştığını anlattı.

Kharooty, çalıştığını duyan ailesinin kendisini engellemeye çalıştığını aktardı.

Defalarca şiddet görmesine rağmen çalışmaya devam ettiğini söyleyen Kharooty, Afgan kadınların sorunlarına çözüm bulmak ve dünyaya göstermek için gazeteciliğin en iyi yol olduğunu ve bu nedenle bu mesleği seçtiğini vurguladı.

Kharooty, Afganistan'da kadın hakları savunucusu ve gazetecilerin çok ciddi tehlike altında olduğunun altını çizdi.

- Tehdit nedeniyle kadın gazetecilerin sayısı azalıyor

Afganistan Kadın Gazetecileri Destekleme Kurumunun hazırladığı 2018 raporuna göre, güvenlik tehdidi ve aile baskısı nedeniyle mesleğini bırakan kadın gazetecilerin sayısı artıyor.