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Afgan kadın polisler mezun oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 15:10 | Son Güncelleme

Sivas POMEM'de yaklaşık 6 aylık eğitimlerini tamamlayan 167 Afgan kadın polis diplomalarını aldı - Afganistan İçişleri Bakan Yardımcısı Abdul Saboor Qani: - "Burada yetişen polisler gerçekten güzel işlere imza atıyorlar. İşi her zaman ehline vereceğiz. Bu dönem son dönem değil, iş birliğimiz devam edecek"

SİVAS (AA) - Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 6 aylık eğitimlerini tamamlayan Afgan kadın polisler, törenle diplomalarını aldı.

Afganistan ve Türkiye arasında 5 Mart 2011'de imzalanan mutabakat gereğince Afgan polislere verilen eğitimlerin tamamlanmasının ardından Sivas POMEM'de mezuniyet töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende, sinevizyon gösterisi sunuldu.

7. Dönem Temel Polis Eğitimi'nde emeği geçenlere teşekkür eden Afganistan İçişleri Bakan Yardımcısı Abdul Saboor Qani, "Burada yetişen polisler gerçekten güzel işlere imza atıyorlar. İşi her zaman ehline vereceğiz. Bu dönem son dönem değil, iş birliğimiz devam edecek. Afgan halkı barış istiyor. Savaşı bitirmek için emek harcayanlara ve dost ülke Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." dedi.

Sivas Valisi Salih Ayhan da "Asya coğrafyasında birbirine uzak gibi gözüken Afgan ve Türk halkı dost ve kardeştir. 100 yıllar önce kurduğumuz, gönül dostluğumuz, 100 yıl sonra da devam edecektir. Bu iki halk kültürel inanç ve duygusal yönden birbirlerine bağlıdır. Artık Afganistan'da toplam 3 bin 520 gönüllü medeniyet elçimiz var. Sivas'tan gittikleri zaman kardeşliğimizden bahsedecekler. Polis teşkilatları bulundukları ülkelerin halkının emniyetini ve huzurunu temin etmede son derece önemli görev üstlenmektedirler. Biz Türk halkı olarak Afgan halkının barış ve huzura kavuşmasını canıgönülden arzu ediyoruz. Burada eğitilen polis teşkilatı mezunları kendi ülkelerinde barışa, huzura hizmet edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Polis Akademisi Başkanı
Prof. Dr. Yılmaz Çolak ise bir eğitim kurumunun en mutlu ve güzel günün yoğun emek verdiği öğrencilerinin mezun olduğu gün olduğunu dile getirdi.

Bugün 14. mezuniyet törenini gerçekleştirerek, yeni polis memurları kazandırdıklarını aktaran Çolak, şunları kaydetti:

"Polis Akademisi olarak belirlemiş olduğumuz en önemli misyonumuz, Türkiye'yi polislik mesleği eğitiminde uluslararası seviyede sayılı ülkeler arasına getirmektir. Bugün mezuniyetini gerçekleştirdiğimiz 7. dönem Afgan kadın polis eğitimini belirlemiş olduğumuz misyonumuzun önemli bir parçası olarak görüyoruz. Polis Akademisi olarak polis eğitiminde kendimizi geliştirmek için uluslararası iş birliğinin ve verdiğimiz eğitimlerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu uluslararası iş birlikler ve vermiş olduğumuz eğitimler bizleri daha da geliştirmektedir. Güvenlik eğitiminde tecrübe ve bilgi paylaşımının çok önemli olması sebebiyle kazanmış olduğumuz deneyimleri dost ve kardeş ülkelerle paylaşmak istiyoruz."

Dereceye girenlere diplomaları ve ödüllerinin verilmesinin ardından 167 Afgan kadın polis yemin etti.

Mezun polisler, birbirlerine sarılarak duygu dolu anlar yaşadı.

Törene, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İcral, İl Emniyet Müdür Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, Sivas POMEM Müdürü Kadir Yırtar, il protokolü ve davetliler katıldı.

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Afgan kadın polisler mezuniyet POMEM Sivas

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