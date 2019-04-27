Afgan kadın polisler mezun oldu

SİVAS (AA) - Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 6 aylık eğitimlerini tamamlayan Afgan kadın polisler, törenle diplomalarını aldı.

Afganistan ve Türkiye arasında 5 Mart 2011'de imzalanan mutabakat gereğince Afgan polislere verilen eğitimlerin tamamlanmasının ardından Sivas POMEM'de mezuniyet töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende, sinevizyon gösterisi sunuldu.

7. Dönem Temel Polis Eğitimi'nde emeği geçenlere teşekkür eden Afganistan İçişleri Bakan Yardımcısı Abdul Saboor Qani, "Burada yetişen polisler gerçekten güzel işlere imza atıyorlar. İşi her zaman ehline vereceğiz. Bu dönem son dönem değil, iş birliğimiz devam edecek. Afgan halkı barış istiyor. Savaşı bitirmek için emek harcayanlara ve dost ülke Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." dedi.

Sivas Valisi Salih Ayhan da "Asya coğrafyasında birbirine uzak gibi gözüken Afgan ve Türk halkı dost ve kardeştir. 100 yıllar önce kurduğumuz, gönül dostluğumuz, 100 yıl sonra da devam edecektir. Bu iki halk kültürel inanç ve duygusal yönden birbirlerine bağlıdır. Artık Afganistan'da toplam 3 bin 520 gönüllü medeniyet elçimiz var. Sivas'tan gittikleri zaman kardeşliğimizden bahsedecekler. Polis teşkilatları bulundukları ülkelerin halkının emniyetini ve huzurunu temin etmede son derece önemli görev üstlenmektedirler. Biz Türk halkı olarak Afgan halkının barış ve huzura kavuşmasını canıgönülden arzu ediyoruz. Burada eğitilen polis teşkilatı mezunları kendi ülkelerinde barışa, huzura hizmet edeceklerdir." ifadelerini kullandı.