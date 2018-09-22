Afgan müzisyen Konya'da sahne aldı

Hazreti Mevlana'nın 811'inci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "15'inci Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali"nde, Afganistanlı müzisyen Daud Khan Sadoza sahne aldı.

Valilik ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce organize edilen festivalin 3'ncü gününde, Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda müzikseverlerle bir araya gelen Afganistanlı Daud Khan Sadoza, Farsça şarkılar seslendirdi.

Çok sayıda yerli ve yabancı turistinin yanı sıra Konya'da eğitim alan Afganistanlı öğrenciler de konsere yoğun ilgi gösterdi.

Konsere başlamadan önce kısa bir konuşma yapan Sadoza, farklı ülkelerden çok değerli müzisyenlere aynı festivalde sahne almaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) İlahiyat Fakültesi doktora öğrencisi Muhammed Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hindistan'da da çok meşhur olan Sadoza'yı Konya'da dinlemek, bizim için heyecan verici bir etkinlik oldu. Bu festivali düzenleyenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kız kardeşi ile beraber Afganistan'dan Konya'ya üniversite eğitimi için gelen Muhsin Gadimi ise Afganistanlı bir müzisyenin Konya'ya geleceğini duyunca çok mutlu olduğunu söyledi.