HABER

Afgan yazar Erdoğan hakkında kitap yazınca ilinde meşhur oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 11:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayranı Afgan yazar Cumaaddin Şirzad: - "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok seviyorum. Onun hakkında bir kitap yazdıktan sonra yaşadığım Kunar ilinde meşhur oldum. Şu an bana herkes Erdoğan'ın adamı diye saygı ve sevgi gösteriyor" - "Seksen iki sayfalık Peştuca dilinde yayımlanan kitabımın adını 'Güçlü Lider' olarak koydum. İlerleyen zamanda bu kitabı İngilizceye çevirmek istiyorum''

KABİL (AA) - SAYED KHODABERDİ SADAT - Afgan yazar Cumaaddin Şirzad, hayran olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yazdığı kitapla yaşadığı ilde meşhur oldu.

Kunar Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim görevlisi olan Şirzad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın çağın eşsiz bir lideri olduğunu ve bu nedenle de çok sevildiğini söyledi.

Afganistan'ın en uzak bölgelerinden birinde yaşamalarına rağmen Türkiye gündemini yakından takip ettiklerini ifade eden Şirzad, Erdoğan ile Türkiye'nin her açıdan geliştiği ve çok güçlendiği düşüncesini paylaştı.

Şirzad, dünyada herkesin bir arzusu bulunduğunu, kendi arzusunun da Erdoğan'a sevgisini bir şekilde göstermek olduğunu dile getirerek bu nedenle onun hakkında Peştuca dilinde bir kitap yazma kararı aldığını kaydetti.

- Kitabın adı "Güçlü Lider"

''Seksen iki sayfalık Peştuca dilinde yayımlanan kitabımın adını 'Güçlü Lider' olarak koydum, ilerleyen zamanda bu kitabı İngilizceye çevirmek istiyorum'' diyen Şirzad, 4 bölümden oluşan kitapta sırasıyla Türkiye'nin tanıtımı ve stratejik konumu, Osmanlı döneminden sonra yapılanlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın biyografisi, Erdoğan'ın nasıl bir kahraman olduğunu belgelerle ortaya koyduğunu anlattı.

Şirzad, kitapta Erdoğan'ın iktidara gelmesinin ardından Türkiye'de ve dünyada yapılan yardımlardan da bahsedildiğini söyledi.

- Erdoğan kitabıyla meşhur oldu

Kitabı okuyanların kendisine Erdoğan hakkında nasıl bu kadar bilgiye sahip olduğunu sorduğunu, kendisinin de Erdoğan'ın nasıl bir lider olduğunu onlara anlattığını belirten Şirzad, kitap sayesinde hem Erdoğan'a hem de kendisine duyulan sevginin arttığını vurguladı.

Şirzad, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok seviyorum. Onun hakkında bir kitap yazdıktan yaşadığım Kunar ilinde meşhur oldum. Şu an bana herkes Erdoğan'ın adamı diye saygı ve sevgi gösteriyor'' diye konuştu.

Artık Erdoğan'ın Kunar temsilcisi olarak görüldüğünü ifade eden Şirzad, hatta buradakilerin Türkiye'de yaşanan her olumlu gelişmenin ardından kendisini arayarak tebrik ettiklerini bildirdi.

Barış Pınarı Harekatı başlayınca insanların yanına geldiğini ve desteklerini ilan ettiğini vurgulayan Şirzad, 15 Temmuz darbe girişiminde de Erdoğan için toplu dualar ettiklerini, yaşadığı köydeki insanların evlerinde Türk bayrakları bulunduğunu ve cuma namazlarında camilerde Erdoğan için dua edildiğini belirtti.

- Kitabı Erdoğan'a kendisi takdim etmek istiyor

Kitap sayesinde İslam dünyasında mazlumları savunan bir liderin olduğunu herkesin iyice anladığını dile getiren Şirzad, imkanlarının yetersiz olması nedeniyle 4 arkadaşının maddi desteğiyle kitaptan bin cilt bastırarak 15 vilayette dağıttıklarını kaydetti.

Şirzad, ''Bu kitabı Erdoğan'a kendi ellerimle takdim etmek ve onun ellerinden öpmek istiyorum. Şu an başka bir kitap üzerinde de çalışıyorum. O kitabın adı 'Türkiye'nin İslam Dünyası Üzerindeki Rolü' olacak. İnşallah bu kitabı da en kısa zamanda bastıracağım.'' ifadelerini kullandı.

PARTNER Ünlüler aynı, zamanlar farklı! Bu hallerine çok şaşıracaksınız Ünlüler aynı, zamanlar farklı! Bu hallerine çok şaşıracaksınız
25 yıldır 8 günde bir tarihi saati kuruyor25 yıldır 8 günde bir tarihi saati kuruyor
Yaren Leylek ile Adem Amca’nın belgeseli Prag’da finale kaldıYaren Leylek ile Adem Amca’nın belgeseli Prag’da finale kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

MasterChef'te büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

MasterChef'te büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Milli marş ıslıklandı!

Milli marş ıslıklandı!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bombalı eylem hazırlığındaki kadın teröristten çarpıcı itiraflar! Dikkat çeken HDP detayı

Kadın teröristten çarpıcı itiraflar! Dikkat çeken HDP detayı

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

'Oğluma bakmıyorsun' diye kaynana gelinine dava açmıştı! Karar verildi

'Oğluma bakmıyorsun' diye gelinine dava açmıştı! Yeni gelişme

Eski eşini 21 yerinden bıçakladı, mahkemede söyledikleri kadını çileden çıkardı

Eski eşini 21 yerinden bıçakladı, sözleri çileden çıkardı

CHP'li Resmiye Kahruman'a Devlet Bahçeli'ye hakaretten hapis istemi

CHP'li isme hapis istemi!

İstanbul'da halk otobüsü alev alev yandı

İstanbul'da korku dolu anlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.