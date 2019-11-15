Afgan yazar Erdoğan hakkında kitap yazınca ilinde meşhur oldu

KABİL (AA) - SAYED KHODABERDİ SADAT - Afgan yazar Cumaaddin Şirzad, hayran olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yazdığı kitapla yaşadığı ilde meşhur oldu.

Kunar Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim görevlisi olan Şirzad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın çağın eşsiz bir lideri olduğunu ve bu nedenle de çok sevildiğini söyledi.

Afganistan'ın en uzak bölgelerinden birinde yaşamalarına rağmen Türkiye gündemini yakından takip ettiklerini ifade eden Şirzad, Erdoğan ile Türkiye'nin her açıdan geliştiği ve çok güçlendiği düşüncesini paylaştı.

Şirzad, dünyada herkesin bir arzusu bulunduğunu, kendi arzusunun da Erdoğan'a sevgisini bir şekilde göstermek olduğunu dile getirerek bu nedenle onun hakkında Peştuca dilinde bir kitap yazma kararı aldığını kaydetti.

- Kitabın adı "Güçlü Lider"

''Seksen iki sayfalık Peştuca dilinde yayımlanan kitabımın adını 'Güçlü Lider' olarak koydum, ilerleyen zamanda bu kitabı İngilizceye çevirmek istiyorum'' diyen Şirzad, 4 bölümden oluşan kitapta sırasıyla Türkiye'nin tanıtımı ve stratejik konumu, Osmanlı döneminden sonra yapılanlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın biyografisi, Erdoğan'ın nasıl bir kahraman olduğunu belgelerle ortaya koyduğunu anlattı.