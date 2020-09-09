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Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısının konvoyuna bombalı saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 09.09.2020 08:59 | Son Güncelleme

Salih saldırıdan elinden yaralanarak kurtulurken, 2 kişi yaşamını yitirdi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısının konvoyuna bombalı saldırı

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Amrullah Salih, başkent Kabil'de araç konvoyuna yönelik düzenlenen saldırıda elinden yaralandı.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, saldırının Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Salih'in makam aracının, Kabil'in Taimani bölgesinden geçtiği sırada düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Salih'in elinden yaralanarak kurtulduğunu ifade eden Aryen, ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 12 kişinin de yaralandığını belirtti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Salih, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "saldırıda elinden yaralandığını ve böylesi saldırıların mücadelesine engel olamayacağını" kaydetti.

Saldırının şiddetiyle çevredeki binaların camları kırılırken, olay yerine giden tüm caddelere trafiğe kapatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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