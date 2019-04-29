Afganistan Devlet Başkanı Ghani: “Sürdürülebilir bir barışa ulaşmak bizim için çok önemli”

Loya Jırga olarak bilinen Afgan Ulusal Meclisi Toplantısı bugün başken Kabil’de başladı. Açılış konuşmasını yapan Devlet Başkanı Eşref Ghani, “Sürdürülebilir bir barışa ulaşmak bizim için çok önemli” dedi.

Afganistan’da siyasiler, bölgelerin önde gelenleri, etnik grup ve dini liderlerin aralarında bulunduğu en az 3 bin kişiyi bir araya getiren dört günlük Loya Jırga olarak bilinen Afgan Ulusal Meclisi Toplantısı başladı. Taliban ile barış anlaşması yapmak ve Afganistan savaşını sona erdirmek için yollar bulmayı amaçlayan toplantı kapsamında ülkenin 34 eyaletinden en az 3 bin kişi başkent Kabil’de bir araya geliyor. Ancak muhalif liderler ve eski Devlet Başkanı Hamiz Karzai’nin de aralarında bulunduğu hükümeti eleştirenler, Gani’nin konumunu daha da güçlendirmek için Afgan Ulusal Meclisi Toplantısı’nı bir platform olarak kullandığı gerekçesiyle toplantıyı boykot ediyor.

Dört günlük toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Afganistan Devlet Başkanı Eşraf Gani binlerce kişiye seslenerek, “Ülkenin farklı noktalarından temsilciler burada olması benim için gurur verici. Bugün barış görüşmelerini ele almak üzere toplandık. Taliban’la barış anlaşmasının çerçevesini görüşmesini konuşacağız. Sürdürülebilir bir barışa ulaşmak bizim için çok önemli. Yoksul insanlar siyasi elitleri değil savaşın etkilerini taşıyor. Buraya kampanya için gelmedik” ifadelerini kullandı.

Ekim ayından bu yana ABD ve Taliban, ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilmesi ve terörle mücadele konusunu görüşmek üzere çeşitli görüşmeler gerçekleştirmişti. Ancak Taliban, Gani hükümeti ile bir araya gelmeyi reddetmişti. Gani hükümetinin Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuca ulaşılamadı.

