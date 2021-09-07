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Afganistan: Taliban geçici hükümetini ilan etti

07.09.2021 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taliban Afganistan'da geçici hükümeti ilan etti. Hükümetin başında Taliban'ın kurucularından Molla Muhammed Hasan Akhund olacak. FBI tarafından aranan Hakkani örgütünün kurucusu Siraceddin Hakkani ise İçişleri Bakanı oldu.

Afganistan: Taliban geçici hükümetini ilan etti

Taliban, iktidarı ele geçirdiği Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı.,

Hükümetin başında Taliban'ın kurucularından Molla Muhammed Hasan Akhund olacak. FBI tarafından aranan Hakkani örgütünün kurucusu Siraceddin Hakkani ise İçişleri Bakanı oldu.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, bugün düzenlediği basın toplantısında "Halkımızın haftalardır yeni hükümeti beklediğini biliyorduk" dedi ve bu hükümetin geçici olacağını vurguladı.

Savunma Bakanlığı'na Molla Yakup, Dışişleri Bakanlığı'na da Emir Han Muttaki getirildi.

Ayrıntılar geliyor...

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