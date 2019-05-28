Afganistan'da cumhurbaşkanı adayı Atmar seçimlerin zamanında yapılmasında ısrarcı

MOSKOVA (AA) - Afganistan'da cumhurbaşkanı adaylarından Muhammed Hanif Atmar, ülkesinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin zamanında yapılmasını sağlamak için "yoğun çalışacağını" söyledi.

Afganistan Cumhurbaşkanı eski güvenlik danışmanı Atmar, AA muhabirine yaptığı açıklamada seçimlerin bu sefer zamanında yapılmasını, adil ve özgür bir seçim olacağını umduklarını ve bunun için yoğun çalışacaklarını dile getirdi.

Atmar, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemli olduğunu ve Afganistan halkının geleceğiyle ilgili iradesini belirleyeceğinin altını çizdi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin kabine değişikliklerini yorumlayan Atmar, bu tür kararlara sıklıkla karşı çıkıldığını ifade etti.

Muhammed Hanif Atmar, "Cumhurbaşkanı Gani'nin aldığı birçok karara, çoğu muhalefet lideri tarafından meydan okunuyor. Doğrusu (Gani) aldığı kararlarla kendini ve hükümetini saf dışı bırakıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Atmar, cumhurbaşkanı adayı olarak önceliklerinin ne olduğuna ilişkin soruya, "milli birlik, barış ve güvenlik, adalet ve iyi yönetim" yanıtını verdi.