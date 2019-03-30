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Afganistan'da Dostum'un araç konvoyuna saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 20:17 | Son Güncelleme

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum saldırıdan yaralanmadan kurtuldu

KABİL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'un konvoyuna silahlı saldırı düzenlendi. Dostum, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Dostum, Şibirgan'da basına yaptığı açıklamada, Mezar-ı Şerif kentinden Şibirgan'a konvoy halinde giderken üç bölgede Taliban'ın saldırısına uğradığını belirtti. Saldırıda bir korumasının yaşamanı yitirdiğini ifade eden Dostum, 2 korumasının da yaralandığını söyledi. Dostum, saldırılarda yaralanmadığını aktardı.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırılarda Dostum'un 4 korumasının öldüğünü iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Raşid Dostum

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