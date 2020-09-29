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Afganistan’da Taliban saldırısı: 14 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 12:19 | Son Güncelleme

Afganistan’ın Daykundi ilinde Taliban militanları tarafından yol kenarına döşenmiş mayının minibüse isabet etmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 3 çocuk ise yaralandı.Afganistan’ın Daykundi ilinde bulunan Kajran ilçesinde bugün Taliban militanlarının yol kenarına yerleştirdiği mayın sivilleri taşıyan minibüsün geçişi sırasında infilak etti.

Afganistan’ın Daykundi ilinde Taliban militanları tarafından yol kenarına döşenmiş mayının minibüse isabet etmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 3 çocuk ise yaralandı.
Afganistan’ın Daykundi ilinde bulunan Kajran ilçesinde bugün Taliban militanlarının yol kenarına yerleştirdiği mayın sivilleri taşıyan minibüsün geçişi sırasında infilak etti. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, yerel saatle 09.20’de meydana gelen patlamada 7’si kadın 5’i çocuk olmak üzere 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 çocuğun ise yaralandığını söyledi.
Taliban geçtiğimiz hafta Afganistan’ın Kunduz ve Bedahşan şehirlerinde havan toplarıyla saldırılar düzenlemişti. Saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetmiş, 12 sivil de yaralanmıştı. Temmuz ayında Afgan yetkililer tarafından yapılan açıklamada, savaş mağduru ülkede günlük ortalama 16 kişinin öldüğü veya yaralandığı belirtilmişti.

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