Afganistan'da Taliban saldırısı: 5 ölü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Karkin ilçesinde sınır polis karakoluna saldırması sonucu 5 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.
Cüzcan Emniyet Amiri Abdul Hafiz Haşi, militanların, Karkin'in Dinar köyündeki sınır polisi karakoluna saldırması nedeniyle 5 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Saldırıda 2 güvenlik görevlisinin yaralandığını ifade eden Haşi, saldırının ardından çıkan çatışmada örgüt üyelerinin de kayıp verdiğini belirtti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 7 polisin öldüğü iddia edildi.
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