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Afganistan'daki tahliyelerde geç kalmakla suçlanan Hollanda Dışişleri Bakanı Kaag istifa etti

16.09.2021 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'da Taliban yönetiminin Kabil'i ele geçirmesinden sonra bölgedeki vatandaşları ve büyükelçilik çalışanlarının tahliyesi konusunda başarısızlıkla suçlanan Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, hakkında verilen gensoru önergesinin kabul edilmesi üzerine görevinden istifa etti.

Afganistan'daki tahliyelerde geç kalmakla suçlanan Hollanda Dışişleri Bakanı Kaag istifa etti

Afganistan'da Taliban yönetiminin Kabil'i ele geçirmesinden sonra bölgedeki vatandaşları ve büyükelçilik çalışanlarının tahliyesi konusunda başarısızlıkla suçlanan Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, hakkında verilen gensoru önergesinin kabul edilmesi üzerine görevinden istifa etti.

Hollanda Temsilciler Meclisi, Afganistan'da yaşanan gelişmeleri değerlendirmek amacıyla Perşembe günü özel oturumla toplandı.

Muhalefet partileri, Hollanda için çalışan tercümanlar, Kabil'deki büyükelçilik personeli ve Afganistan'daki diğer görevlilerin zamanında tahliye edilemediğini savunarak, Dışişleri Bakanı Kaag ve Savunma Bakanı Ank Bijleveld'i başarısızlıkla suçladı.

Bakan Kaag, tahliyeler sırasında hatalar yapıldığını kabul etti ancak kimsenin Taliban'ın hızlı ilerleyişini öngörmediğini söyledi.

Muhalefet partileri, iki kadın bakan Kaag ve Bijleveld hakkında gensoru önergesi verdi. Önerge, iktidarın küçük ortağı Hıristiyan Birliği Partisi'nin (CU) desteğiyle 72'ye karşı 78 oyla kabul edildi.

Bunun üzerine Dışişleri Bakanı Kaag, siyasi sorumluluğu üzerine alarak istifa ettiğini açıkladı. Meclisin, hükümetin tahliyelerle ilgili sorumsuzca hareket ettiği yönünde bir görüşe sahip olduğunu belirten Hollandalı bakan, "Hükümetimizin demokrasisi ve kültürü hakkındaki görüşüme göre, politikası onaylanmazsa bir bakan istifa etmelidir" dedi.

Savunma Bakanı Ank Bijveld ise, sözcüsü aracılığıyla, gensoruya rağmen bakanlık görevine devam edeceğini bildirdi. Bijleveld, önceliğinin halen Afganistan'da kalan tercümanların güvenli bir ortama kavuşturulması olduğunu söyledi.

Kabil tahliyeleri

'İstifası Hollanda için büyük bir kayıp'

Kaag, geçici hükümetin ortaklarından Demokratlar 66 Partisi (D66) lideri olarak meclisteki görevine devam edecek.

Başbakan Mark Rutte, Kaag'ın istifasını üzücü olarak değerlendirerek, "O harika bir kadın, dünya çapında büyük bir diplomat. İstifası Hollanda için büyük bir kayıp" görüşünü dile getirdi.

Kaag, Mart ayında yapılan genel seçimlerin ardından geçici hükümetteki ortakları Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) ve Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) ile koalisyon pazarlıklarına devam ediyor.

Hollanda'nın Kabil Büyükelçiliği çalışanlarının, yerel personele haber vermeden ABD tarafından oluşturulan güvenli bölgeye geçmesi nedeniyle, ertesi gün işe gelen Afgan çalışanlar boş bina ile karşılaşmıştı.

Hollanda hükümetinin, Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinin ardından yaptığı tahliye girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmış ve o bölgedeki personelin Hollanda'ya getirilmesi birkaç gün gecikmeyle gerçekleşmişti.

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