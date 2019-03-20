HABER

Afiş asma kavgası Adana'yı karıştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 08:59 | Son Güncelleme

Adana'da bir binaya afiş asma nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Polisin müdahale ettiği olay daha fazla büyümeden önlendi.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi’nde meydana geldi. Bir grup, cadde üzerindeki bir binaya Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Adana Büyükşehir Belediyesi Adayı Zeydan Karalar’ın afişini asmak istedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ise bina yönetiminin izin vermediği yönünde başvurusu olduğu için, afişin asılmasına müsaade etmedi.
Bunun üzerine zabıta ile partililer arasında arbede çıktı. Çıkan arbedede 5 kişi hafif şekilde yaralandı.
Olay yerine gelen polis ekipleri ise kavganın büyümesini önleyerek tarafları olay yerinden uzaklaştırdı. (İHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana afiş kavga

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan 31 Mart yorumu: Sokağa çıkaramaz hale getirirler

Bakan Soylu'dan 31 Mart yorumu: Sokağa çıkaramaz hale getirirler

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Varlığı dahi ispatlanamıyordu! 2469 yıl sonra bulundu

Varlığı dahi ispatlanamıyordu! 2469 yıl sonra bulundu

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Esrarengiz ölüm! Komşuları emekli astsubayı bu halde buldu...

Esrarengiz ölüm! Komşuları emekli astsubayı bu halde buldu...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahrem yapılanmaya operasyon!

Mahrem yapılanmaya operasyon!

'GAP'ın başkenti' tarım müzesine kavuştu

'GAP'ın başkenti' tarım müzesine kavuştu

Korkunç son! Yakınları sinir krizi geçirdi

Korkunç son! Yakınları sinir krizi geçirdi

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Beşiktaş'ta emekli astsubayın esrarengiz ölümü! Binadan gelen ağır koku polisi harekete geçirdi

Esrarengiz ölüm! Komşuları emekli astsubayı bu halde buldu...

Nevruz Bayramı kutlanıyor

Nevruz Bayramı kutlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.