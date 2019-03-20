Afiş asma kavgası Adana'yı karıştırdı

Olay, merkez Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi’nde meydana geldi. Bir grup, cadde üzerindeki bir binaya Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Adana Büyükşehir Belediyesi Adayı Zeydan Karalar’ın afişini asmak istedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ise bina yönetiminin izin vermediği yönünde başvurusu olduğu için, afişin asılmasına müsaade etmedi.