Afra Saraçoğlu'nun GQ 10. yıl davetinde giydiği kombini benimsemek isteyenlere alternatif ayakkabı önerileri

Göz alıcı tarzıyla GQ dergisinin düzenlediği davetin yıldızı olan Afra Saraçoğlu'nun kombinini tamamlayan ayakkabısı, ünlü oyuncunun takipçileri tarafından merak konusu oldu. Her giydiğini başarıyla taşıyan Saraçoğlu'nun bu harika kombinini tamamlayan zarif ayakkabısını beğendiyseniz doğru adrestesiniz! İşte Saraçoğlu'nun şıklığına şıklık katan ayakkabıya alternatif öneriler.

1. Stilinize çok daha havalı bir görünüm kazandırmak istiyorsanız: İnci Buss.sz 1FX Platform Ayakkabı

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

İnci markası tarafından özenle tasarlanan ayakkabı, yüksek topuklu ve kare burunlu tasarımıyla çok şık bir görünüm sunar. Bilekten bağlamalı ve açık uçlu modeliyle çok daha etkileyici görünmenize imkân tanır. Ayak üzerini saran bantları, esnek dokusuyla rahat bir kullanım vadeder. Yumuşak yapısıyla gün boyu süren konforu sizinle buluşturur. Bilek kısmında yer alan tokası sayesinde ayakkabıyı ayak yapınıza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Siz de Afra Saraçoğlu'nun ayakkabısını beğendiniz ancak açık renkleri tercih ediyorsanız İnci Buss.sz 1FX Paltform Ayakkabı'yı elbise ve eteklerle kombinleyerek özel davetlerin en şık kadını olabilirsiniz.

2. Tüm bakışları üzerinize çekecek olan bir tasarım: Tripy Bağcıklı Topuklu Ayakkabı

Tripy Bağcıklı Topuklu Ayakkabı, göz alıcı tasarımıyla çok şık bir tarzın müjdesini verir. Bileklere kadar uzanan bağcıkları sayesinde kombinleri taçlandırır. 8 cm yüksekliğindeki ince topukları, girdiğiniz ortamlarda hayranlık doku bakışları üzerinize çeker. Bantlı modeliyle ayaklarınızı muhteşem bir uyumla kavrar ve gün boyu rahat etmenizi destekler. Kaymaz tabanı sayesinde güvenli kullanım imkânı tanır. Ayakkabının dilerseniz Saraçoğlu gibi siyah rengini dilerseniz bej, kırmızı ya da beyaz rengini tercih ederek ayakkabıyı elbise ve çantalarınızla kombinleyebilir, baş döndüren bir stile ulaşabilirsiniz.

3. İddialı tavrınızı her daim ortaya koymak için: Step By Step Topuklu Ayakkabı

Step By Step Topuklu Ayakkabı, klasik topuk tasarımı sayesinde şık bir görünüm vadeder. Açık burunlu modeli, modern bir tarz sunar. Bilek kısmındaki ayarlanabilir bandı ayaklarınıza en iyi şekilde uyum sağlar. Etkileyici tasarımı sayesinde günlük kullanımda, partilerde ve özel davetlerde güzelliğinizi zirveye taşır. Kaliteli malzemeden üretilen kaymaz tabanı, attığınız her adımı daha güvenli hâle getirir. İç ve dış olmak üzere tamamen deri malzemeden üretilen ayakkabı, esnek dokusu sayesinde gün boyu rahat hissettirir. Siz de Step By Step Topuklu Ayakkabı ile kusursuz kombinler oluşturabilirsiniz.

4. Akıllara durgunluk veren bir tarzın mimarı: Moda Değirmeni İpli Klasik Topuklu Ayakkabı

Moda Değirmeni İpli Klasik Topuklu Ayakkabı, sıra dışı tasarımıyla hayallerinizin ötesinde bir tarzın mimarı olur. Bileklerinizi saran şık bağcıkları, stilinize çarpıcı bir görünüm kazandırarak çekici tavrınızı gözler önüne serer. Açık burunlu tasarımı, elbiselerle mükemmel bir uyum oluşturur. Ayağınızdaki varlığını unutturan hafif yapısı ve esnek dokusuyla ayaklarınızı muhteşem bir şekilde sarar. Kaydırmayı engelleyen jurdan tabanı, adımlarınızı özgürce atmanıza olanak tanır. İpli klasik topuklu ayakkabıyı mini elbise, gold ve siyah detaylı clutch çanta ve gold takılarla ile tamamlayarak davetlerin en şık kadını kadını olabilirsiniz.

5. Hem rahat hem şık bir stil: Ziya Topuklu Sandalet

Ziya Topuklu Sandalet, kare burunlu ve kalın topuklu tasarımıyla gün boyu rahat kulanım imkânı sunar. Esnek bantlarıyla ayağınızı mükemmel bir şekilde sararak çok daha etkileyici görünmenizi sağlar. Yere sağlam bir şekilde oturan kaydırmaz tabanı, nerede olursanız olun güvenli bir deneyim vadeder. Kaliteli malzemeler kullanılarak tasarlanan ayakkabı, uzun ömürlü bir kullanıcı deneyimini de beraberinde getirir. Girdiğiniz ortamlarda şık ve rahat bir stil oluşturmak için topuklu ayakkabıyı elbiselerle kombinleyebilir, spor bir görünüm elde etmek için şort ve basic tişört ikilisinden yardım alabilirsiniz.

6. Şık ve rahat bir tarzın öncüsü: Reyonda Bilekten Bağlamalı Topuklu Ayakkabı

Reyonda Bilekten Bağlamalı Topuklu Ayakkabı, etkileyici tasarımı sayesinde tüm ilgiyi üzerinizde toplar. Ayakkabının ince topuklu modeli, çekici güzelliğinize hayranlık yaratan bir ayrıntı kazandırır. Açık uçlu tasarımıyla modern görünüm vadeden ayakkabı, bileklere kadar uzanan bağlama ipleriyle çok daha etkileyici bir duruş sergiler. Ortopedik neolit tabanı, ayakta geçirdiğiniz her anı kusursuz bir konfor ile taçlandırır. Yumuşak ve esnek dokusu ise ayaklarınızı narin bir şekilde sarar. Bilekten bağlamalı topuklu ayakkabı ile kombinlerinizi taçlandırarak davetlerin aranan yıldızı olmaya ne dersiniz?

7. Asil ve göz alıcı bir şıklık için: Rtyui Sivri Burun Topuklu Ayakkabı

Sıradanlığa meydan okuyan tasarımıyla beğeni toplayan Rtyui Sivri Burun Topuklu Ayakkabı, iddialı tavrınızı zirveye ulaştırır. Göz alıcı doğal taşların eşlik ettiği topuk tasarımı, karşı koyulmaz güzelliğinize ışıltılı bir dokunuş yapar. Sivri burun ve bilek bağlamalı modeliyle kombinlerinizde muhteşem bir etki yaratır. Yumuşak ve pürüzsüz dokusu sayesinde ayak formunuzun doğallığına uyum sağlar. Kauçuk malzemeden üretilen ve aşınamaya karşı dayanıklı olan tabanı, kayma riskini engelleyerek kendinizi çok daha güvende hissettirir. En güzel anlarınızın vazgeçilmez bir parçası olacak topuklu ayakkabı ile asaletinizi stilinize yansıtabilirsiniz.

8. Göz alıcı tarzınızı zirveye taşıyan bir model: Divolya Yona Bileğe Dolamalı Topuklu Ayakkabı

Divolya Yona Bileğe Dolamalı Topuklu Ayakkabı, muhteşem tasarımıyla görenleri baştan çıkarır. Ayakkabının açık uçlu modeli, tarzınıza havalı bir dokunuş yapar. Bileklerinizi saran bağcık detayı, her zamankinden çok daha çekici görünmenize yardım eder. Stiletto topuk modeli, kıyafetlerinizle mükemmel bir uyum yakalayarak tarzınızı zirveye taşır. Neolit kaydırma yapmayan tabanı sayesinde adımlarınızı çok daha güvenli bir şekilde atabilirsiniz. Esnek ve yumuşak dokusu gün boyu süren konforu size armağan eder. Topuklu ayakkabıyı mini etek, şort ve elbiselerle giyerek stilinize göz alıcı bir etki kazandırabilirsiniz.

9. Rahatlığı ve şıklığı bir arada isteyenler için: Bolana Yüksek Topuk Sandalet Ayakkabı

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Bolana Yüksek Topuk Sandalet Ayakkabı hem rahat hem şık tasarımıyla ayakkabı dolabınızın vazgeçilmez parçası olmaya aday. Açık uçlu modeline eşlik eden şeffaf bantları, ayaklarınızın tüm güzelliğini gözler önüne serer. Kalın topuk tasarımıyla sizi çok daha alımlı ve fit göstererek etkileyici bir duruşu beraberinde getirir. Ayarlanabilir bağcık kayışları, ayak formunuza en uyumlu şekilde eşlik eder. Kaymaz ve rahat kauçuk tabanı sayesinde adımlarınızı daha güvenli bir şekilde atmanızı sağlar. Ayakkabıyı, ergonomik yapısı ve yumuşak dokusu sayesinde gün boyu rahatça giyebilirsiniz.

10. Göz kamaştıran bir tarzın ve zarafetin simgesi: Öncerler İpli Topuklu Ayakkabı

Öncerler İpli Topuklu Ayakkabı, ayaklarınızın eşsiz güzelliğini ön plana çıkaran tasarımıyla görenleri kendisine âşık eder. Açık uçlu modeli, teninizin karşı koyulmaz güzelliğine vurgu yapar. Bileklerin yukarısına kadar uzana ince bağcıkları, duruşunuza çok daha çekici bir görünüm kazandırır. Ayakkabının stiletto tarzındaki ince topuk yapısı, kombinlerinize etkileyici bir dokunuş yapar. Parmakların üzerinden geçen esnek bandı ve yumuşak dokusu sayesinde gün boyu rahat kullanılır. Geniş beden skalası sayesinde bedeninize uygun modeli rahatlıkla bulabilirsiniz. Siz de Saraçoğlu'nun stilini benimsemek istiyorsanız modele mutlaka şans verin.