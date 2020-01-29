Afrika Birliği: Afrika ülkeleri koronavirüs için "alarmda kalmalı"

İSTANBUL (AA) - Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs nedeniyle Afrika ülkelerinin alarm durumda kalması gerektiğini belirtti.

Nkengasong, Nature Medicine Dergisinde yayımladığı makalede, ölümcül virüsün kıtada yayılmasının önüne geçilmesi için önlemlerin ve sağlık hizmetleri kapasitenin artırılması gerektiğine vurgu yaptı.

"Afrika ülkelerinin alarm durumunda kalmaya, halk sağlığı denetimini ve laboratuvar sistemlerini güçlendirmeye ihtiyacı var." ifadesini kullanan Nkengasong, böylelikle virüsün daha kolay saptanacağını ve önlenebileceğini belirtti.

Direktör Nkengasong, Africa CDC ve Çin makamları arasında bilgi paylaşımı için daha yakın bir koordinasyona ihtiyaç duyulduğunu aktararak, Çin'in salgına karşı aldığı önlemlerin 2002 yılında görülen SARS virüsünde yapılan uygulamaların ötesinde ve daha kararlı olduğunu kaydetti.

- Henüz virüs tespit edilmedi

Kıtada şimdiye kadar hastalığın bulaştığı kimse tespit edilmezken, Etiyopya’da 4, Kenya'da 1 ve Fildişi Sahili’nde 1 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.