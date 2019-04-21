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Afrika Birliğinden Sudan'a "sivil yönetim" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 21:02 | Son Güncelleme

Afrika Birliğinden Sudan'a "sivil yönetim" çağrısı

ADDİS ABABA (AA) - Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Sudanlı taraflara ülkeyi adil ve şeffaf bir seçime taşıyacak sivil bir geçiş hükümeti üzerinde anlaşmaya varmaları çağrısında bulundu.

Sudan’a yaptığı iki günlük ziyaretin ardından yazılı açıklama yapan Muhammed, ziyareti sırasında Askeri Geçiş Konseyi üyeleri, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle istişare toplantıları yaptığını ve birliğin Sudan halkına olan desteğini gösterme fırsatı bulduğunu belirtti.

Muhammed, “Tüm Sudanlı paydaşların yüksek bir sorumluluk duygusu ortaya koymasına ve Sudan’ın çıkarlarını her şeyin üstünde tutmasına ihtiyaç var.” diyerek Sudanlı tarafların karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmek ve uzlaşıya varmak için gösterdikleri çabadan etkilendiğini vurguladı.

Ülkede özgür, adil ve şeffaf seçimlerin düzenlenmesinin yolunu açacak olan üzerinde mutabakata varılmış ve sivillerin başı çektiği bir geçiş dönemi için tüm taraflara çağrıda bulunan Muhammed, ülkedeki gelişmeleri yakından takip etmeyi de sürdüreceğini kaydetti.

Sudan'da 19 Aralık’ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan’da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, iki yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu.
Ancak bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Askeri Geçiş Konseyi'nin başına geçen Burhan, 13 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyi adına kararname yayımlayarak 8 kişinin konsey üyeliğine atandığını duyurmuştu. Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan 6 kişi, emniyet teşkilatı ve istihbarattan da birer kişi yemin ederek göreve başlamıştı.

Konsey, görev süresinin en fazla 2 yıl olacağını, yönetimi en kısa sürede sivil hükümete devredeceğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika Birliği Sudan

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