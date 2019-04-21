ADDİS ABABA (AA) - Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Sudanlı taraflara ülkeyi adil ve şeffaf bir seçime taşıyacak sivil bir geçiş hükümeti üzerinde anlaşmaya varmaları çağrısında bulundu.

Sudan’a yaptığı iki günlük ziyaretin ardından yazılı açıklama yapan Muhammed, ziyareti sırasında Askeri Geçiş Konseyi üyeleri, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle istişare toplantıları yaptığını ve birliğin Sudan halkına olan desteğini gösterme fırsatı bulduğunu belirtti.

Muhammed, “Tüm Sudanlı paydaşların yüksek bir sorumluluk duygusu ortaya koymasına ve Sudan’ın çıkarlarını her şeyin üstünde tutmasına ihtiyaç var.” diyerek Sudanlı tarafların karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmek ve uzlaşıya varmak için gösterdikleri çabadan etkilendiğini vurguladı.

Ülkede özgür, adil ve şeffaf seçimlerin düzenlenmesinin yolunu açacak olan üzerinde mutabakata varılmış ve sivillerin başı çektiği bir geçiş dönemi için tüm taraflara çağrıda bulunan Muhammed, ülkedeki gelişmeleri yakından takip etmeyi de sürdüreceğini kaydetti.