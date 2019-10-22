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Afrika ülkeleri Ebola ile ortak mücadele edecek

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.10.2019 13:05 | Son Güncelleme

Afrika ülkeleri Ebola ile ortak mücadele edecek

İSTANBUL (AA) - Ebola virüsünün tehdit oluşturduğu 9 Afrika ülkesi hastalıkla etkili mücadele için birlikte hareket etme kararı verdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) bir araya gelen Angola, Ruanda, Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Burundi, Uganda, Tanzanya, Zambiya ve ev sahibi KDC'nin sağlık bakanları Ebola tehdidine karşı ortak görev gücü kurma kararı aldı.

Afrika Ebola Koordinasyon Görev Gücü (AfECT) adını taşıyacak yeni örgüt, Afrika Birliği ve Dünya Sağlık Örgütünün desteğiyle çalışacak.

KDC'de geçen yıl temmuz sonunda başlayan Ebola salgınında şimdiye kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te ilk olarak Batı Afrika'da yayılmıştı.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika ebola

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