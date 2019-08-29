Afrika yanıyor ancak Amazonlar konuşuluyor

Dünya, Amazon ormanlarındaki yangınları ve getirdiği siyasi anlaşmazlıkları izlerken, uydu görüntüleri Afrika kıtasında çok daha fazla yangın olduğunu gösteriyor.

Afrika’nın ateş kıtası haline geldiğini açıklayan NASA, Ağustos ayında gün başına gezegenimizde göze çarpan büyüklükteki ortalama 10 bin yangından en az yüzde 70’inin bu kıtada yer aldığını duyurdu. Uzay ajansı, sayının yıldan yıla katlanarak arttığını söyledi. Sadece Angola’da geçen hafta birkaç gün içinde Brezilya’da son zamanlarda çıkan yangınların neredeyse üç katı yangın çıktı. NASA uydu görüntülerine göre, Angola’da 6 binden fazla yangın kaydedildi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde de 3 binden fazla yangın gerçekleşti. Brezilya’da ise bu rakam Ağustos ayı başından beri 2 binden biraz fazla olarak hesaplandı.

Angola ve Kongo en çok yangının olduğu ülkeler olmasına rağmen, bunlar genellikle az sayıda ağaç bulunan savanlar ve küçük çiftçiler tarafından ekili tarlalarda görülüyor. Johannesburg’da bulunan Wits Üniversitesi’nden Profesör Sally Archibald, “Bu nedenle Afrika’da devam eden yangınlar, Amazon Nehri bölgesindeki yangınlarla aynı tehlikeyi temsil etmiyor” dedi.

Archibald, “Afrika ekosistemlerinde yangın yönetimi ile ilgili sorunlar var, ancak yangınlar ekolojilerinin bir parçası. Güney Amerika’da eşdeğer ormanlık alan çoktan soya ekimi ile tarım alanlarına dönüştürülmüş, ama Afrika’da çoğu değişmedi” iddiasını ortaya atıyor.

“Yangınlar ormanlara doğru ilerleyebilirdi, ancak genellikle kendi sınırları dahilinde sönüyorlar” diyen Archibald, ağaçlar kesilmediği sürece tropik ormanların kırılganlığını artıran durumlar olmayacağını da iddia etti.

Amazonlarda olduğu gibi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika’nın Sahra altı bölgesindeki ülkelerin yangınla mücadele etmesine yardım etmek için uluslararası bir kampanya başlatmayı planladığını söyledi. Buna rağmen uzmanlar, Afrika kıtasının güney konisindeki durumun farklı olduğunu ve bunun henüz büyüyen bir sorun olmadığını iddia ediyor. Ancak yakın gelecekte ciddi anlamda bir tehlike oluşturabileceği konusunda da uyarılar yapıyor.

