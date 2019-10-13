Afrika'da Batılı üslere karşı tepkiler yayılıyor

Afrika ülkesi Nijer ve Mali'den sonra Burkina Faso'da da kıtadaki Batılı askeri üslerin varlığına karşı gösteriler düzenlendi.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Vagadugu'da çok sayıda sivil toplum kuruluşu, kıtadaki yabancı askeri üslerin varlığını kınamak için gösteri yaptı.

Bourse du Travail binası önünde bir araya gelen göstericiler, Batılı güçlerin Afrika'daki varlığının sadece "eski sömürge güçlerinin egemenliğini artırdığı ve doğal kaynakların yağmalanmasına zemin hazırladığı" gerekçesiyle yabancı güçlerin kıtadan özellikle Burkina Faso'dan ayrılmasını talep etti.

- "Batılı güçlerin tek hedefi doğal kaynaklarımızı sömürmek"

Demokratik Gençlik Örgütü Başkanı Gabin Korbeogo burada yaptığı konuşmada, yabancı güçlerin teröristlerle mücadeleyi bahane ederek Sahel bölgesinde yerleştiğini söyledi.

"Batılı güçlerin tek hedefi uranyum, gaz, petrol, altın ve elmas gibi kaynakları sömürmektir." diyen Korbeogo, yabancı askeri güçlerin varlığına rağmen terörizmin buralarda daha da yükseldiğine, bölgeyi tahrip ettiğine dikkati çekti.