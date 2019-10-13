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Afrika'da Batılı üslere karşı tepkiler yayılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 19:38 | Son Güncelleme

Nijer ve Mali'den sonra Burkina Faso'da da sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla halk Batılı askeri üsleri protesto etti - Demokratik Gençlik Örgütü Başkanı Gabin Korbeogo: - "Batılı güçlerin tek hedefi uranyum, gaz, petrol, altın ve elmas gibi kaynakları sömürmektir" - "Güya refahımız için gelen bu güçler, ürettikleri mallar için yeni pazarlar açmak ve askeri güçlerini kullanarak devletlerimizi işgal etmek için buradalar"

Afrika ülkesi Nijer ve Mali'den sonra Burkina Faso'da da kıtadaki Batılı askeri üslerin varlığına karşı gösteriler düzenlendi.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Vagadugu'da çok sayıda sivil toplum kuruluşu, kıtadaki yabancı askeri üslerin varlığını kınamak için gösteri yaptı.

Bourse du Travail binası önünde bir araya gelen göstericiler, Batılı güçlerin Afrika'daki varlığının sadece "eski sömürge güçlerinin egemenliğini artırdığı ve doğal kaynakların yağmalanmasına zemin hazırladığı" gerekçesiyle yabancı güçlerin kıtadan özellikle Burkina Faso'dan ayrılmasını talep etti.

- "Batılı güçlerin tek hedefi doğal kaynaklarımızı sömürmek"

Demokratik Gençlik Örgütü Başkanı Gabin Korbeogo burada yaptığı konuşmada, yabancı güçlerin teröristlerle mücadeleyi bahane ederek Sahel bölgesinde yerleştiğini söyledi.

"Batılı güçlerin tek hedefi uranyum, gaz, petrol, altın ve elmas gibi kaynakları sömürmektir." diyen Korbeogo, yabancı askeri güçlerin varlığına rağmen terörizmin buralarda daha da yükseldiğine, bölgeyi tahrip ettiğine dikkati çekti.

Korbeogo, "Güya refahımız için gelen bu güçler, ürettikleri mallar için yeni pazarlar açmak ve askeri güçlerini kullanarak devletlerimizi işgal etmek için buradalar." dedi.

- Halka emperyalizme karşı dayanışma çağrısı

Burkina Faso Çalışma Genel Konfederasyonu Başkanı Bassolma Bazie de Burkina Faso ve Afrika savunma güçlerinin topraklarını korumada yetersiz kaldıklarına değinerek, kıtadaki yönetimlerinden reform talebinde bulundu.

Bazı sivil topum kuruluşlarının liderleri de halka kendi güvenliklerini sağlamaları, terör ve emperyalizme karşı dayanışma içine girmeleri çağrısında bulundu.

Afrika'nın birçok ülkesinde, başta ABD ve Fransa olmak üzeri çok sayıda Batılı devlet askeri üs bulunduruyor.

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