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  4. Afrika'da su kuyusu açtırmak için okulda kermes düzenlendi

Afrika'da su kuyusu açtırmak için okulda kermes düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 12:54 | Son Güncelleme

Afrika'da su kuyusu açtırmak için okulda kermes düzenlendi

Çankırı'da Hacı Murad-ı Veli İmam Hatip Ortaokulu tarafından Afrika'da su kuyusu açtırmak amacıyla kermes düzenlendi.

Okulda düzenlenen kermeste, öğretmenler ve veliler tarafından hazırlanan gıda malzemeleri satıldı.

Okul Müdürü Seher Şayık, Afrika'da yaşanan su sıkıntısına umut olabilmek için kermesin geliriyle Afrika'da su kuyusu açtırmayı düşündüklerini söyledi.

Devletin ve milletin her zaman mazlumun yanında olduğunu belirten Şayık, "Bugün de okulumuzda Afrika'daki su mağdurları için güç birliği yaparak oradaki kardeşlerimize bir nebze olsun destek olabilmek adına böyle bir etkinliği gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler de yapılan etkinlikten memnuniyet duydukların belirterek kermesin faydalı olmasını diledi.

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