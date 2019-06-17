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Afrikalıların tatil adresi Kapadokya oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 13:14 | Son Güncelleme

NİJERYA, Gana, Güney Afrika'da yaşayan 9 kişilik grubun yaz tatili adresi Kapadokya oldu.

Afrikalıların tatil adresi Kapadokya oldu

Metin YILDIRIM/NEVŞEHİR, (DHA) - NİJERYA, Gana, Güney Afrika'da yaşayan 9 kişilik grubun yaz tatili adresi Kapadokya oldu. Bölgenin turistik yerlerini gezen Afrikalılar, Kapadokya'ya hayran kaldıklarını söyledi.
Uzakdoğu ülkelerinden sayısız misafir ağırlayan Kapadokya, acente firmalarının yaptığı girişimle şimdi de Afrika ülkelerinden turist ağırlamaya başladı. Nijerya, Gana, Güney Afrika'dan gelen turistler, Kapadokya'ya hayran kaldı. Acenta sahibi Aydın Adem Yıldırım, uzun yıllardır Kapadokya'da Çin, Kore ve Japonya gibi uzakdoğu ülkelerinden misafir ağırladıklarını söyleyerek, "Yeni pazar oluşturmak için Nijerya'daki turizm firması sahibi Yejide Runsewe ile görüştük. Kurduğum irtibat meyvelerini vermeye başladı. Şu an Nijerya, Gana ve Güney Afrika'dan olmak üzere 9 kişilik grubu Kapadokya'da ağırlıyoruz. Bölgenin turistik yerlerini gezip bol bol fotoğraf çektiler. Peri bacalarına hayran kaldılar. Önümüzdeki sezon çok sayıda Afrikalı misafiri Kapadokya'da ağırlayacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI

Afrikalıların tatil adresi Kapadokya oldu

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