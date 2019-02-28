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Afrin şehidi mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 17:17 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı sırasında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Astsubay Uğur Palancı için anma programı düzenlendi - Şehidin babası İhsan Palancı: - "Oğlum en yüksek mertebeye erişti, daha bundan ötesi var mı? Kahramanca orada çatıştılar. Çanakkale'yi aratmadılar. Hepsinden Allah razı olsun"

İZMİR (AA) - Afrin'de terör örgütlerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Astsubay Uğur Palancı, şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Palancı'nın, Kadifekale Şehitliği'ndeki mezarı, çiçek ve Türk bayrakları ile süslendi.

Burada düzenlenen anma programına baba İhsan Palancı, anne Yasemin Palancı, Bornova 2. Jandarma Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay Mustafa Kılıç, şehidin silah arkadaşları ve yakınları katıldı.

Şehit için saygı duruşunda bulunulan anma programında Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Tören sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

- "Kahramanca çatıştılar"

Şehidin babası İhsan Palancı, oğlu ve bütün şehitlerle gurur duyduklarını dile getirdi.

Şehitlikte yatanların bu milletin evladı olduğunu vurgulayan Palancı, "Hepimiz gerekirse buradaki şehitlerimiz gibi canımızı feda edeceğiz. Sözün bittiği yerdeyiz. Oğlum en yüksek mertebeye erişti, daha bundan ötesi var mı? Orada kahramanca çatıştılar. Çanakkale'yi aratmadılar. Hepsinden Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

Bornova 2. Jandarma Komando Tugayında görevli Uğur Palancı, geçen yıl 1 Mart'ta Afrin kırsalındaki Hac Bilal köyü 1083 rakımlı Kel Tepe bölgesinde, güvenlik güçleri ile PYD/YPG/PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 8 arkadaşıyla şehit olmuştu.

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