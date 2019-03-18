Afrin şehidi olan kardeşini anlattı

Gurur duyduğu şehit abisini anlattı

Programda Afrin şehidi Veysel Temel’in kardeşi Mine Temel bir konuşma yaptı. Temel, ’’Abim son dakika tercihlerini değiştirerek Midyat’a tayin oldu. Daha sonrasında Afrin çıktı. Birliklerine haber geldiğinde gönüllü olarak gitmek istediğini söyledi. İlk uzmanlığa gittiğinde 3. denemesinde kazandı ve ilk 2 denemede biz bu korkular yüzünden biraz tedirgin olduk. ’Gitmesen mi ki’ dedik. En sonunda Afrin çıktığında yine hala tedirgindik. Annem telefonda ’7’nci Yılın doluyor gelemez misin?’ dediğinde şehitlik mertebesinin vermiş olduğu o güçle o Hakka yürüme arzusuyla hiç sesini yükseltmediği anneme ’Eğer kaderimde şehit olmak varsa ben bu kaderin ellerinden öperim’ dedi. Bu şuurla biz onu gönderdik. Şuhut ilçesi şehidi İbrahim Imış, abimin silah arkadaşı birlikte Hatul köyüne geçtiler. 26 Mart 2018 tarihinde saat 18.00’da el yapımı bombanın patlaması sonucunda ikisi de ağır yaralandılar. Abim 5 dakika içerisinde şehadete ulaştı. Daha sonrasında ben haberini derste aldım. Üniversiteyi Giresun da okuyordum hala o günü yaşıyoruz ve bugün 357. günü. Yani bundan 8 gün sonra tam 1 yıl olacak. 357 gün 8 bin 568 saattir onu görmüyorum, sesini duymuyorum. Bunun acı burukluğu kadar gururu da var. Biri bana ’Şehit Veysel Temel’in kardeşi misin’ dediğinde ’Evet’ benim diyorum. Bir resmi kuruma adımımızı attığımızda herkes saygıdan yerini verdiğinde bunu abime borçluyum. Onun kanıyla sulanan bu topraklarda bugün bu konferansta onları anıyoruz’’ dedi.

Yapılan etkinliklerin ardından protokol üyeleri tarafından fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.