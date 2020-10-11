HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Afrin’de topçu saldırısı: 1 SMO askeri öldü, 1 yaralı

Afrin’de topçu saldırısı: 1 SMO askeri öldü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 10:44 | Son Güncelleme

Suriye’nin Afrin ilçesinde Suriye Milli Ordusu’na (SMO) ait bir aracın topçu saldırısıyla hedef alınması sonucu 1 SMO askeri hayatını kaybetti, 1 asker de yaralandı.Suriye’nin Halep kentinin kuzey kırsalında Afrin ilçesinde seyir halindeki Suriye Milli Ordusu (SMO) askerilerine ait bir araç terör örgütü PKK/YPG tarafından hedef alındı.

Suriye’nin Afrin ilçesinde Suriye Milli Ordusu’na (SMO) ait bir aracın topçu saldırısıyla hedef alınması sonucu 1 SMO askeri hayatını kaybetti, 1 asker de yaralandı.
Suriye’nin Halep kentinin kuzey kırsalında Afrin ilçesinde seyir halindeki Suriye Milli Ordusu (SMO) askerilerine ait bir araç terör örgütü PKK/YPG tarafından hedef alındı. Düzenlenen topçu saldırısında 1 SMO askeri hayatını kaybederken, 1 asker de yaralandı. Saldırı haberini alan SMO askerleri olay yerine gelerek yaralı askeri hastaneye kaldırdı. Saldırıya uğrayan araçta sadece 2 asker bulunduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEROperasyon sonrası Seda Sayan!Operasyon sonrası Seda Sayan!
Pendik'te yürekleri ısıtan görüntü! Pendik'te yürekleri ısıtan görüntü!
HES kodu olmayan ALES'e girilmeyecek...HES kodu olmayan ALES'e girilmeyecek...
En Çok Okunan Haberler
Urfalı Hikmet yarışmaya damga vurdu! Bakan paylaşım yaptı
Urfalı Hikmet yarışmaya damga vurdu! Bakan paylaşım yaptı
Bakan Soylu duyurdu! Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Bakan Soylu duyurdu! Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Yalnızca 12 gün görebilmişti! Elif Su büyüdü
Yalnızca 12 gün görebilmişti! Elif Su büyüdü
Salgının başından bu yana en yüksek rakam
Salgının başından bu yana en yüksek rakam
Türkiye'ye dönünce sevinçten yeri öptüler
Türkiye'ye dönünce sevinçten yeri öptüler
Taksim'de iki grup arasında bıçaklı kavga!
Taksim'de iki grup arasında bıçaklı kavga!
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Meteoroloji'den 4 il için lodos ve kum fırtınası uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için lodos ve kum fırtınası uyarısı
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Diğer Haberler
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Dünyaca ünlü Ukraynalı DJ Katy Rise, Isparta'yı tercih etti
Dünyaca ünlü DJ, yeni klibi için Türkiye'de orayı seçti
Pendik'te yürekleri ısıtan görüntü! Temizlik işçisi süpürgesiyle sokak köpeğine masaj yaptı
Pendik'te yürekleri ısıtan görüntü!
Koronavirüse aldırış etmediler! İstanbul'da dansözlü parti
Koronavirüse aldırış etmediler! İstanbul'da dansözlü parti
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı! Ordu'daki damat, koronavirüsten öldü
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Adana'da 3 ayda 1020 dilenci yakalandı
Adana'nın 'Antonio Banderas'ı yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.