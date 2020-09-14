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Afrin’deki bombalı saldırıda ölü sayısı 11’e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 23:23 | Son Güncelleme

Suriye’nin Afrin ilçesinde meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi.Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde, çarşı girişindeki Kawa Kavşağı’nın yakınlarında bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlenmişti.

Suriye’nin Afrin ilçesinde meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi.
Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde, çarşı girişindeki Kawa Kavşağı’nın yakınlarında bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlenmişti. Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 7, yaralıların sayısının ise 40 olduğu aktarılmıştı. Yetkililer, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 11’e yükseldiğini açıkladı. Savunma ekipleri, patlama sonrası bölgede soğutma, enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına başladı.

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