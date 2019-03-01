Afrin’e Zeytin Dalı Yardım Konvoyu

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’nca Afrin ilçe merkezi ile beldelerinde yaşayan engelli ve ihtiyaç sahibi sivillere yönelik organize edilen "Zeytin Dalı Yardım Konvoyu" kapsamında 2 bin aileye insani yardım malzemesi ulaştırılacak.

Suriye’nin kuzeyinde Zeytin Dalı Harekatı ile huzurun tesis edildiği Afrin ilçe merkezi ile 6 beldesinde yaşayan engelli ve ihtiyaç sahibi sivillere destek olmak amacıyla İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından 12 araçtan oluşan bir yardım konvoyu organize edildi.

Yardım konvoyundaki araçların dağıtıma gönderilmesinden önce Afrin ilçe merkezinde yapılan törende konuşan İHH Suriye Çalışmaları Saha Sorumlusu Mehmet Şuayip Altun, Zeytin Dalı Yardım Konvoyu kapsamında Afrin ilçe merkezi ve 6 beldesindeki engelli ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştıracaklarını ifade etti. Altun, "Yardım konvoyunun hazırlanmasına destek veren tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından yardım konvoyu dağıtımların yapılacağı bölgelere uğurlandı. Zeytin Dalı Yardım Konvoyu’ndaki 12 araçta bulunan gıda kolisi, hijyen paketi, bebek kiti, kömür, halı, yatak ve battaniye gibi yardım malzemelerinin Afrin ilçe merkezi ile birlikte Cinderes, Racu, Bülbül, Şarran, Mabatlı ve Şeyh Hadid beldelerinde bulunan engelli ve ihtiyaç sahibi 2 bin aileye dağıtılması planlanıyor.

Tören sonunda Afrin’de yaşayan 11 bedensel engelliye de taşımacılık yaparak geçimlerini sağlayabilmeleri için kasalı motosiklet teslim edildi.

