Afrin'in okul sırası Hataylı öğrencilerden

CEM GENCO - Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretilen sıralar, Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'deki okullara gönderiliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde, lisenin idarecileri ve öğrencileri, Afrin'deki okulların sıra ihtiyaçları için yaklaşık 1 ay önce başladıkları üretimi sürdürüyor.

Okuldaki 78 öğrenci tarafından hazırlanacak bin sırayla Afrin'deki okulların eksikliklerinin giderilmesi planlanıyor.

Mobilya bölümü öğretmeni Rıza Gülnaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok okula sıra üretimi yaptıklarını söyledi.

Yıl içerisinde farklı projeler içinde yer aldıklarını ve şu an atölyelerinde Afrinli öğrenciler için sıra yaptıklarını anlatan Gülnaz, bölgedeki ihtiyaç sahibi okullar için mobilya ve metal bölümündeki öğrencilerin hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını, 500 sıranın bitirildiğini belirtti.

Gülnaz, atölyede görev alan öğrencilerin mesleki birikim kazandığına işaret ederek "Türkiye ve Hatay'ın birçok okuluna sıra üretimi yaptık, şu an Afrin'deki 150 okul için sıra üretiyoruz. Öğrencilerimiz mezun olduklarında yurt dışında ve Türkiye'nin her yerinde çalışma imkanına sahip oluyorlar.'' diye konuştu.