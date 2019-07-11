Afrinlilere su ve bayramlık kıyafet yardımı

Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde, AFAD koordinesindeki Deyr Ballut ve Muhammediye'deki çadır kentlerde yaşayan Suriyeli ailelere içme suyu ve bayramlık yardımı yapıldı.

HAYAD Dernek Başkanı Rahmi Vardı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki 1600 çadırın içme suyunun karşılandığını söyledi.

Afrin'de günlük 10 bin litre su dağıtımı gerçekleştirdiklerini aktaran Vardı, bölgede su dağıtım miktarını 20 bin litreye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bölgedeki 1500 çocuğa da bayramlık dağıtımına başlandığını ifade eden Vardı, bayram dolayısıyla Deyr Ballut ve Muhammediye'deki ailelere 3 ton kurban etinin dağıtılacağını kaydetti.

