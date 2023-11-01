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    4. Afrodit'i bile kıskandıracak zariflikteler! Dünyanın en güzel kızları bu burçlardan çıkıyor

    Afrodit'i bile kıskandıracak zariflikteler! Dünyanın en güzel kızları bu burçlardan çıkıyor

    01.11.2023 10:11 | Son Güncelleme:
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    Güzel görünmek herkes için önemli. Sağlıklı bir yaşam ve genç görünüm için düzenli beslenmek kadar spor yapmak da önemli. Öte yandan güzellik herkese göre değişen göreceli bir kavram olsa da astroloji bu duruma farklı bir bakış açısı getirdi. Gözü, dudağı, saçı ve tavırlarıyla ön plana çıkan burçlar belli oldu. Dünyanın en güzel kızları bu burçlardan çıkıyor.

    Afrodit'i bile kıskandıracak zariflikteler! Dünyanın en güzel kızları bu burçlardan çıkıyor

    İnsanların karakterlerine ilişkin tüyolar veren astroloji fiziksel özelliklerine dair de ipuçları sunuyor. Astrologlar, o burçların Yunan mitolojisinde aşk tanrıçası olarak bilinen Afrodit'i bile kıskandıracak güzellikte olduğunu vurguluyor.

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    OĞLAK BURCU

    Oğlak burcu kadınları ise düzgün fizikleri ve derin yüz hatlarıyla hemen fark edilirler. Cilt bakımlarına çok özen gösterirler. Cesur ve iddialı tarzlarıyla her yerde dikkat çekerler.

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    6 Ocak 1986 tarihinde Rusya'da dünyaya gelen Irina Shayk, Oğlak burcu kızlarını temsil ediyor.

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    ASLAN BURCU

    Aslan burcu kadınları, göz önünde olmayı severler. Aura'sı ile girdikleri ortamda hemen fark edilen Aslan burçları büyüleyicidir.

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    24 Temmuz 1963 yılında doğan Latin güzeli Jennifer Lopez de Aslan burcunun en bilinen temsilcilerindendir.

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    TERAZİ BURCU

    Terazi burcu kadınları, herkesin hayalini kurduğu yüz hatları ile dikkat çeker. Sağlıklı beslenip düzenli spor yapan Terazi burcu kadınları hemen fark edilir.

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    9 Ekim 1996 doğumlu Bella Hadid, Terazi burcu kızlarını yansıtıyor.

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