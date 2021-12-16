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Afyonkarahisar'da feci kaza! Otomobil duvara çarptı: 1 çocuk öldü, 6 yaralı

16.12.2021 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde bir otomobil önce istinat duvarına ardından da refüje çarptı. Feci kazada otomobildeki 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı aileden 2'si bebek 6 kişi de yaralandı.

Afyonkarahisar'da feci kaza! Otomobil duvara çarptı: 1 çocuk öldü, 6 yaralı

Melik Dinç (27) idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar - Ankara kara yolunun 55'inci kilometresinde istinat duvarına ardından refüje çarptı.

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Kazada, sürücü ile otomobildeki Cansu (29), Meral (26), Esma Sude (9), Arya Liva (2), Aden Elya (1) ile Ebrar Dinç (1) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bayat Doktor Mete Tan Devlet Hastanesine kaldırılan 2 yaşındaki Arya Liva Dinç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Afyonkarahisar
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