Afyonkarahisar'da trafik kazası: 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
İ.Ç. (29) idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Karahisar Tüneli girişinde M.A'nın (37) kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, M.A'nın kullandığı otomobildeki T.A. (30), N.A. (13), M.K.A. (11), A.A. (9), E.H.A. (4) ile A.A. (2) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. (AA)