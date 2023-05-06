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Afyonkarahisar'da trafik kazası: 6 kişi yaralandı

06.05.2023 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da trafik kazası: 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

İ.Ç. (29) idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Karahisar Tüneli girişinde M.A'nın (37) kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, M.A'nın kullandığı otomobildeki T.A. (30), N.A. (13), M.K.A. (11), A.A. (9), E.H.A. (4) ile A.A. (2) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. (AA)

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trafik kazası Afyonkarahisar

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