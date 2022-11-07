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Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı

07.11.2022 01:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. İşte haberin detayları...

Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın önce traktöre ardından otomobile çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İ.O. yönetimindeki hafif ticari araç, Çobanlar istikametine seyir halindeyken, ana yola kontrolsüz çıkan A.C. idaresindeki traktörün yan kısmına çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, Çobanlar'dan Bolvadin ilçesine seyir halinde olan M.T. yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada, sürücülerden İ.O. ve yanındaki H.O. olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer sürücüler A.C. ve M.T. ile araçlardaki A.N.U, H.U. ve M.S.T. yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Afyonkarahisar

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