Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın önce traktöre ardından otomobile çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İ.O. yönetimindeki hafif ticari araç, Çobanlar istikametine seyir halindeyken, ana yola kontrolsüz çıkan A.C. idaresindeki traktörün yan kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, Çobanlar'dan Bolvadin ilçesine seyir halinde olan M.T. yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada, sürücülerden İ.O. ve yanındaki H.O. olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer sürücüler A.C. ve M.T. ile araçlardaki A.N.U, H.U. ve M.S.T. yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. (AA)

