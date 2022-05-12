Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, esmi Gazete'de yayımlanan 'atama kararları' sonrası merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir? Kübra Güran Yiğitbaşı ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? Ayrıntılar haberimizde...

AFYONKARAHİSAR VALİSİ KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI KİMDİR?

Kübra Güran Yiğitbaşı, 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde bitirdikten sonra, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü’nde “Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi” üzerine çalışma yapmıştır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde, “İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı” adlı teziyle doktorasını tamamlamıştır.

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi, Dr. Öğretim Üyesi ve Doçent olarak görev yapmıştır. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde; Araştırmacı Gazetecilik, Medya ve Sivil Toplum, Çocuk Yayıncılığı, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, İletişim Etiği, Medya ve Çocuk gibi dersler vermiştir. Üniversite bünyesinde Dekan Yardımcılığı, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyeliği, Anabilim Dalı Başkanlığı, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü gibi idari görevlerde bulunmuştur.

15 Temmuz Darbe Girişimi’ne karşı mücadelede kadınların rolünü konu alan “Kalplerin Direnişi” adlı belgeseli Boğaziçi Film Festivali’nde gösterilmiş, TRT belgeselde yayınlanmıştır. Çocuk Yayınları ve Dışa Açılım adlı kitabın yazarıdır.

2019 yılında Basın İlan Kurumu Genel Kurul temsilcisi olarak atanmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Evli ve 3 çocuk annesidir.

