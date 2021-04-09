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Afyonkarahisar ve Adıyaman iftar saatleri |Afyonkarahisar ve Adıyaman'da sahur ve iftar kaçta? Akşam ezanı kaçta okunuyor?

09.04.2021 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam alemi için büyük öneme sahip mübarek Ramazan ayı yaklaşırken vatandaşlar iftar, imsak ve sahur saatlerini de merak etmeye başladı. Afyonkarahisar ve Adıyaman'da oturan vatandaşlar Afyonkarahisar ve Adıyaman iftar saatlerini sorguluyor. Peki Afyonkarahisar ve Adıyaman'da sahur ve iftar kaçta? Akşam ezanı kaçta okunuyor? İşte yanıtı...

Afyonkarahisar ve Adıyaman iftar saatleri |Afyonkarahisar ve Adıyaman'da sahur ve iftar kaçta? Akşam ezanı kaçta okunuyor?

Ramazan ayı yaklaşırken vatandaşlar iftar, imsak ve sahur saatlerini sorgulamaya başladı. Afyonkarahisar ve Adıyaman'da oturan vatandaşlar Afyonkarahisar ve Adıyaman iftar saatlerini merak ediyor. Peki Afyonkarahisar ve Adıyaman'da iftar ve sahur kaçta? Afyonkarahisar ve Adıyaman'da akşam ezanı kaçta okunuyor?

AFYONKARAHİSAR VE ADIYAMAN İFTAR VE SAHUR KAÇTA? AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNUYOR? İŞTE AFYONKARAHİSAR VE ADIYAMAN İFTAR SAATLERİ

Ramazanın ilk günü 13 Nisan 2021 Salı tarihinde idrak ederken; Afyonkarahisar'da ilk imsak 04:51, ilk iftar ise 19:39 saatinde olacak. 8 Mayıs'ı 9 Mayıs'a bağlayan gece Kadir Gecesi idrak edecek ve Ramazan'ın son günü olan 12 Mayıs 2021 Çarşamba tarihinde saat 20:07'te Adana'da son iftar yapılacak. 13 Mayıs 2021 Perşembe günü ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü olacak.

İşte Diyanet'in yayınladığı Afyonkarahisar imsakiyesi:

afyon11

afyon22

Ramazanın ilk günü 13 Nisan 2021 Salı tarihinde idrak ederken; Adıyaman'da ilk imsak 04:22, ilk iftar ise 19:07 saatinde olacak. 8 Mayıs'ı 9 Mayıs'a bağlayan gece Kadir Gecesi idrak edecek ve Ramazan'ın son günü olan 12 Mayıs 2021 Çarşamba tarihinde saat 19:34'te Adıyaman'da son iftar yapılacak. 13 Mayıs 2021 Perşembe günü ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü olacak.

İşte Diyanet'in yayınladığı Adıyaman imsakiyesi:

adiyaman11

adiyaman22


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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Afyonkarahisar

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