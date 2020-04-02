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'Bininler Kaya Evleri' Afyonkarahisar'ın tarihini günümüze taşıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2020 12:06 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'daki Şuhut ilçesinde yer alan Senir Köyü'nde bulunan Bininler Kaya Evleri, doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. Tarihi kaya yerleşim yeri olma özelliği taşıyan Bininler Kaya Evleri, Geç Roma Dönemi'nden günümüze kadar ulaşmış.

Kayalıkların alt kısımlarının hayvanların, üst bölümlerinin de insanların barınma yeri olarak kullanıldığı biliniyor. Yerleşim yerinde kapaklı kaya mezarlıkları da yer alıyor.

Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu, şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtmak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Bininler Kaya Evleri" için yapılan tanıtım çalışmaları kapsamında günümüze kadar ayakta kalmayı başaran tarihi kaya yerleşimi, havadan görüntülendi.

Afyonkarahisarlı fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek, yaptığı açıklamada, kaya yerleşim yerinin merak uyandırıcı olduğunu söyledi.

Bininler Kaya Evleri'ni internetten gördüğünü belirten Selek, "Gördüğüm görsellerden öte bir yerleşim yeri olduğunu fark ettim. Saatlerdir buradayız. Merakımızı uyandırdı, gidemiyoruz. Ben çok etkilendim ve pek çok fotoğraf sanatçısının da burayı beğeneceğini düşünüyorum. Yani burada bir yaşanmışlık var. Eskiden insanlar burada nasıl kaldı, ne şekilde kaldılar, nasıl bir yaşam sürdürdüler, bunları merak ettim. Buranın bildiğim kadarıyla Geç Roma dönemine ait bir yer olduğu söyleniyor. Burası fotoğrafçıların ve tarih tutkunlarının yeni uğrak mekanlarından birisi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Bininler Kaya Yerleşimi Şuhut

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