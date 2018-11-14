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Afyonkarahisar'da diyabet günü etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 18:08 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği yapıldı.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) AFYONKARAHİSAR'da 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği yapıldı. Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü kentin en kalabalık alışveriş merkezlerinden birinde stant açarak vatandaşları diyabet ve şeker hastalığına karşı bilinçlendirmeye çalıştı. Giriş katında açılan stantta sağlık ekipleri tarafından isteyen vatandaşlara kan şekeri ölçümü, tansiyon, kilo ve boy gibi ölçümler gerçekleştirildi. Stant açılışına Vali Mustafa Tutulmaz, İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, Sağlık Müdürlüğü daire başkanları ve sağlık çalışanları katıldı. Etkinlik kapsamında Vali Mustafa Tutulmaz ile İl Jandarma Komutanı Albay Çömez tansiyon ölçümü yaptırdı. Vali Mustafa Tutulmaz, diyabetin toplumda şeker hastalığı olarak da bilindiğini belirterek, bu hastalığın ömrü tatlı tatlı sonlandırdığını vurguladı. Tutulmaz, şeker hastalığının çok ciddi rahatsızlıkların oluşmasına neden olduğunu aktararak, "Diyabet hastalığının en büyük nedeni aşırı kilo ve hareketsizliktir. Bunu giderebilmek için, bu tür bir hastalığa yakalanmamak için, diğer hastalıkları tetiklememesi için, yapmamız gereken tek şey daha çok hareket etmek. Daha az yiyerek daha çok egzersiz yapmalıyız. Şeker hastalığı tanısı konulan birçok kişi her gün yürüyüş yaparak bu hastalığı engelleyebiliyor. Bu hastalığa yakalanmadan önce hareket etmeyi artırmalıyız" dedi. İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz da 14 Kasım'ın Dünya Diyabet Günü olduğunu söyledi. Diyabetin Tip 1 ve 2 olarak iki çeşidi olduğunu aktaran Serhat Korkmaz, "Tip 1 diyabet genellikle çocuklarda ve gençlerde görülürken, Tip 2 ise yaşlılarda ve orta yaş grubunda görülüyor. Tip 2 diyabet daha çok ailesel olmakla birlikte, çocuklarda görülen diyabet ise kişiye özel bir hastalık oluyor. Tip 2 diyabette aşırı susama, aşırı zayıflık, aşırı şişmanlık ve açlığa dayanamama gibi şikayetler görülüyor. Bu rahatsızlık vatandaşlarda çok önemsenmemekle birlikte, tanı geciktiği zaman bazı kronik hastalıkların ortaya çıkmasına neden oluyor. Mesela göz bozuklukları, sinirsel hastalıklar, duyu bozukluğu ve böbrek rahatsızlıkları ortaya çıkabiliyor. İnsanlar insülin iğnesinden çok korkmakla birlikte, o safhaya geldiği zaman dönüşü olmuyor. Ama en azından tedaviyle bazı rahatsızlıklar tanı konulduğu zaman önlenebiliyor. İnsanların bu testlerden çekinmemesini istiyoruz" dedi. Konuşmaların ardından Vali Tutulmaz ve beraberindeki protokol üyeleri stant yetkililerinden bilgiler aldı.

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