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Afyonkarahisar’da meydana gelen otobüs kazasında yaralananların kimlikleri belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 07:29 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar-Antalya Karayolu Yeşilyurt köyü mevkii Afyonkarahisar istikametine doğru seyir halinde bulunan Ali Acar(29) yönetimindeki 32 ES 086 plakalı kamyon ile aynı istikamette yolun sol şeridinde seyir halinde olan İsa Gül(49) yönetiminde bulunan bir tur firmasına ait 50 DK 732 plakalı yolcu otobüsü kaza yaptı.Kaza sonucu çimento yüklü kamyon yolun sağ tarafında bulunan bariyerleri aşarak tarlaya yuvarlandı.

Afyonkarahisar’da meydana gelen otobüs kazasında yaralananların kimlikleri belli oldu

Afyonkarahisar-Antalya Karayolu Yeşilyurt köyü mevkii Afyonkarahisar istikametine doğru seyir halinde bulunan Ali Acar(29) yönetimindeki 32 ES 086 plakalı kamyon ile aynı istikamette yolun sol şeridinde seyir halinde olan İsa Gül(49) yönetiminde bulunan bir tur firmasına ait 50 DK 732 plakalı yolcu otobüsü kaza yaptı.
Kaza sonucu çimento yüklü kamyon yolun sağ tarafında bulunan bariyerleri aşarak tarlaya yuvarlandı. Kamyon şoförü Ali ACAR(29) kazayı herhangi bir yara almadan atlatırken, otobüste bulunan toplam 26 yolcu 3 personelden 9 hafif yaralı 1 ağır yaralı olmak üzere toplam 10 yolcu yaralandı.
Kazada ağır yaralanan otobüs muavini olan Ömer Aktaş, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı yolcuların kimlikleri tespit edilmiş olup,
Hatun Ünal (60),Eşref Ayremir(19), Şerafettin Işık(39), Çınar Işık(5), Gökhan Karadayı(32), Sezai Çiloğlu(40) isimli yolcuların hayati tehlikesi olmayıp Sandıklı Devlet Hastanesine, diğer yaralılardan Gizem Geldioğlu(18), Özlem Ertuğrul(22), Gülhanım Ertuğrul(23) Dinar Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup hayati tehlikeleri bulunmayacak şekilde yaralanmışlardır. Yaralıların tedavileri devam etmektedir.

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