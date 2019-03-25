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Afyonkarahisar’da öğrencilerle Dünya Su Günü’nü kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 16:33 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, 22 Mart Dünya Su Günü’nü öğrencilerle birlikte kutladı.Çevreye duyarlı ve su tasarrufu konusunda sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek amacıyla iki yıl önce başlatılan ve şu ana kadar bin 500 öğrenciyle buluşan "Suyumu Koruyorum Projesi’’ne gün geçtikçe ilgi artmaya devam ediyor.

Afyonkarahisar’da öğrencilerle Dünya Su Günü’nü kutlandı

Afyonkarahisar Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, 22 Mart Dünya Su Günü’nü öğrencilerle birlikte kutladı.
Çevreye duyarlı ve su tasarrufu konusunda sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek amacıyla iki yıl önce başlatılan ve şu ana kadar bin 500 öğrenciyle buluşan "Suyumu Koruyorum Projesi’’ne gün geçtikçe ilgi artmaya devam ediyor. Son olarak Asım Kocabıyık Anaokulu’nun daveti üzerine bu yılki Dünya Su Günü’nde Asım Kocabıyık Anaokulu ziyaret edilerek öğrencilere su eğitimi verildi ve onlarla birlikte Dünya Su Günü kutlandı.
HEM EĞLENDİLER HEM DE ÖĞRENDİLER
Öğrenciler, proje kapsamında hazırlanan animasyon filmini izleyerek su eğitimi aldı. Eğitim sonunda öğrencilere suyun koruyucusu katılım belgeleri ile eğitici kitaplar verildi. Afyonkarahisar Belediyesi’nin maskotu Afi ve yol arkadaşı Susu da ziyaret boyunca öğrencileri eğlendirdi. Eğitim programına katılan Su ve Kanalizasyon Müdürü İhsan Kahveci ve teknik personeli tarafından, küresel ısınma ve artan nüfus ile birlikte azalan su kaynaklarının korunmasına vurgu yaparak, öğrencilere; suyun bilinçli ve akılcı biçimde kullanılması gerektiği ve evlerinde su tasarrufuna dikkat etmeleri yönünde telkinlerde bulunuldu. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü personeli, hem yeni bilgiler öğrenen hem de eğlenen öğrenciler ve değerli öğretmenleri ile birlikte Dünya Su Gününü kutladı.

Afyonkarahisar’da öğrencilerle Dünya Su Günü’nü kutlandı

Afyonkarahisar’da öğrencilerle Dünya Su Günü’nü kutlandı

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