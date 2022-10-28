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Afyonkarahisar'da ormanlık alana Hint keneviri ektikleri iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

28.10.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da ormanlık alana Hint keneviri ektikleri iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdikleri öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırka beldesindeki ormanlık alanda kenevir ekildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen bölgede yaptığı araştırmada, 108 kök Hint keneviri, sulama hortumu, 3 plastik kasa, 2 kova ve kürek buldu.

Ormanlık alanda kenevir ektiği iddia edilen M.F.U, R.U. ile K.U'nun adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3 kilo 604 gram kenevir, bir miktar kenevir tohumu, 2 ruhsatsız av tüfeği, 4 av tüfeği kartuşu, 3 cep telefonu, 3 motosiklet ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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