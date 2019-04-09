HABER

Afyonkarahisar’da şehit polisler anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 12:43 | Son Güncelleme

Türk Polis Teşkilatının 174.

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Afyon Kocatepe Asri Mezarlığı’nda bulunan Polis Şehitliği’nde tören düzenlendi. Törene katılan şehit aileleri duygu dolu anlar yaşadı.
Törene Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, daire müdürleri, STK Temsilcileri, emniyet teşkilatı mensupları ve polis şehit aileleri katıldı. Tören İl Müftüsü Şükrü Kabukçu’nun duasıyla başladı. Daha sonra Vali Mustafa Tutulmaz, başta olmak üzere protokol üyeleri tarafından şehitliğe karanfil bıraktı. Tören alanından ayrılırken Vali Mustafa Tutulmaz kendisini selamlayan polislere karanfil verdi.

Afyonkarahisar’da şehit polisler anıldı

Afyonkarahisar’da şehit polisler anıldı

Afyonkarahisar’da şehit polisler anıldı

Afyonkarahisar’da şehit polisler anıldı

Afyonkarahisar’da şehit polisler anıldı

Afyonkarahisar’da şehit polisler anıldı

Afyonkarahisar’da şehit polisler anıldı

Afyonkarahisar’da şehit polisler anıldı

Afyonkarahisar’da şehit polisler anıldı

Afyonkarahisar’da şehit polisler anıldı

Afyonkarahisar’da şehit polisler anıldı

Afyonkarahisar’da şehit polisler anıldı

Afyonkarahisar’da şehit polisler anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı

Sona yaklaşıldı! Bu yıl hizmete başlayacak

Bin 500 yıllık 'Amuled' Denizli'den çıktı!

Bin 500 yıllık 'Amuled' Denizli'den çıktı!

Türkiye'nin ilk sokak festivali Portakal Çiçeği'nde sürpriz karar! Seneye 1 ay sürecek

Türkiye'nin ilk sokak festivalinde sürpriz karar! Gelecek yıl...

Anayasa Mahkemesi'nden 'askerlikte yaş' kararı

AYM'den 'askerlikte yaş' kararı

Uzunluğunu duyan şaşırmadan edemiyor! 50 yıldır hiç kesmiyor

50 yıldır hiç kesmiyor! Gören fotoğraf için yanına koşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.