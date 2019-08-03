HABER

Afyonkarahisar'da tır otomobillere çarparak devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 12:22 | Son Güncelleme

Dinar ilçesinde freni patlayan tırın, kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere ve direğe çarparak devrilmesi MOBESE kamerasınca kaydedildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, freni patlayan un yüklü tır, ilçe merkezindeki kırmızı ışıkta bekleyen 6 otomobile çarparak devrildi.

Halit Akkoyun (52) yönetimindeki 26 EU 864 plakalı un yüklü tır, freninin patlaması üzerine, Park kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen 34 JJ 0493, 22 AK 316, 06 EE 687, 06 FM 5772, 42 CES 88 ve 48 V 1877 plakalı otomobiller ile trafik ışığı direğine çarparak devrildi.

Kazada, sürücü Akkoyun hafif şekilde yaralanırken, tırın içerisindeki unlar yola saçıldı.

İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Servis, itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tırın çarptığı otomobillerde maddi hasar oluştu.

Kaza anı ise MOBESE kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, freni patlayan tırın, kırmızı ışıkta bekleyen otomobiller ile trafik ışığı direğine çarparak devrilmesi görülüyor.

2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...
Cam kemik hastası kardeşler yardım bekliyorCam kemik hastası kardeşler yardım bekliyor
Balıkesir'de 51 kaçak göçmen yakalandıBalıkesir'de 51 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dinar MOBESE trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Ayrılığın nedeni olarak gösteriliyordu! Şaşırtan detay!

Ayrılığın nedeni olarak gösteriliyordu! Şaşırtan detay!

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

5 ilde büyük fuhuş operasyonu: 38 gözaltı

5 ilde büyük fuhuş operasyonu: 38 gözaltı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BirGün Gazetesi yazarı Cüneyt Cebenoyan kazada hayatını kaybetti

BirGün yazarı Cüneyt Cebenoyan kazada hayatını kaybetti

Eskişehir'deki cinayet sanığının anlattıkları şoke etti: Cesedi parçaladıktan sonra...

Cinayet sanığının kan donduran itirafı!

Didim'de korkunç olay! İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 6 terörist öldürüldü

Teröre bir darbe daha! Bomba yağdı

Balıkesir'de yanan yolcu otobüsünde ölenlerin kimlikleri belli oldu!

Yolcu otobüsünde ölenlerin kimlikleri belli oldu!

Kalpli kutuda ele geçirildi! Pişkin savunma

Kalpli kutuda ele geçirildi! Pişkin savunma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.