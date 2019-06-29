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Afyonkarahisar’da TÖMER’de eğitim alan öğrencilere sertifikaları teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 13:43 | Son Güncelleme

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama Araştırma Merkezinde (TÖMER) eğitim alan öğrenciler için sertifika programı düzenlendi.Abdullah Kaptan Konferans salonunda gerçekleştirilen sertifika programına AKÜ Rektör Yardımcısı Prof.

Afyonkarahisar’da TÖMER’de eğitim alan öğrencilere sertifikaları teslim edildi

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama Araştırma Merkezinde (TÖMER) eğitim alan öğrenciler için sertifika programı düzenlendi.
Abdullah Kaptan Konferans salonunda gerçekleştirilen sertifika programına AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Peker, Türkçe Öğretimi Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Karaman ile birlikte öğretim elamanları ve öğrenciler katıldı. Törenin açış konuşmasını gerçekleştiren TÖMER Müdürü Doç. Dr. Ahmet Karaman, yabancılara Türkçe öğretiminin Türkiye’nin küresel bir güç olmasıyla hız kazandığını söyledi. Türkiye’de Yunus Emre Enstitüleri ve üniversiteler bünyesinde kurulan TÖMER’lerle Türkçe öğretiminin yeterli olmadığını dile getiren Karaman; “İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde dil bakanlıklarının olduğu yerde birkaç kurumla Türkçe öğretmenin yeterli olduğu kanısında değilim. Ancak biz tarihi olarak Türkçe öğretme noktasında önemli bir tecrübeye sahibiz. 11. yüzyılın başlarında Kaşgarlı Mahmut’un yazmış olduğu Divanu Lugati’t Türk adlı eser Türkçe’nin öğretim, noktasında belki de dünyada ilk olma özelliği taşıyor. En azından bizim tarihimizde öyle bir eser. Dolayısıyla bizim hafızamızda böyle bir tecrübe var. Biz bu konuda millet olarak tecrübeliyiz” diye konuştu.
MİSAFİR ÖĞRENCİLERİMİZ BİZİM ELÇİLERİMİZ OLACAK
Bir dil öğretmekle sadece o dilde konuşma ve yazmanın öğretilmediğini ifade eden Karaman, şunları söyledi:
“Bir dil öğretmek demek, sadece o dilde konuşmayı ve yazmayı öğretmek demek değildir. Aynı zamanda o dilin taşıdığı kültürü de öğretmek demektir. Bir dille birlikte o dilin taşıdığı kültürü de öğretmek, milletler arası ilişkileri de güçlendirecek ve dünya barışına katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda bugün Türkçe yeterlilik belgelerini takdim ettiğimiz misafir öğrencilerimiz, bizim elçilerimiz olacaklardır. Ülkeleri ile ülkemiz arasında köprü vazifesi göreceklerdir. Bu ilişkiler siyasi, iktisadi ve kültürel alanlarda ülkelere avantajlar sağlayacaktır. Biz bu ilişkileri iyi bir biçimde gerçekleştirebilmek için öğrencilerimize iyi eğitim vermek istiyoruz. Türkçeyi ve Türkiye’yi iyi tanıtmak istiyoruz.”
TÜRK KÜLTÜRÜNDE MİSAFİRLİK ÖN PLANA ÇIKIYOR
AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Peker ise yaptığı konuşmada Türk kültüründe özellikle misafirperverliğin her zaman ön plana çıktığını söyledi. Peker; “Bu noktada da bizler elimizden geldiği kadar sizlere önce kalben sonra da bulunduğumuz görev itibariyle sizlere yardımcı olmayı kendimize görev addediyoruz. Bu noktada da Ahmet Hocam göreve başlar başlamaz bir farklılık oluşturmaya başladı. Bundan önceki hocalarımız da bu farklılıkları oluşturdu. Ama biliyorsunuz ki bu idari görevlerde biz onu bayrağı taşımak olarak algılıyoruz. Bugün bayrağı elinde bulunduran idarecilerimiz, bayrağı ne kadar ileri taşıyabilirlerse bizden sonrakilerde ondan daha ileri taşıyabileceklerdir” dedi.
Tören 15. Karamanoğlu Mehmet Bey Tömerler Arası Türkçe Konuşma Yarışmasında üçüncü olan Mohammed Mansour Ahmed Al-Hagrı’ye AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Peker’in plaket takdim etmesi ve ardından TÖMER’de başarılı olan öğrencilere sertifika ve plaketlerin verilmesinin ardından sona erdi.

Afyonkarahisar’da TÖMER’de eğitim alan öğrencilere sertifikaları teslim edildi

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