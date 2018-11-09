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Afyonkarahisar'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 17:51 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Satılmış Atmaca idaresindeki 03 KN 367 plakalı otomobil, Bolvadin-Çobanlar kara yolunun 2. kilometresinde Faruk Karakoç yönetimindeki 03 AJ 750 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Atmaca ile araçtaki Musa Emek (59) hayatını kaybetti. Yaralanan diğer araç sürücüsü Karakoç ile Mehmet Ali Duran (39) ve Mevlüt Yaman (57) 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bolvadin Satılmış Atmaca trafik kazası

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