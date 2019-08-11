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Afyonkarahisar'daki orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 10:34 | Son Güncelleme

Başmakçı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yassıören köyü Deliktaş mevkisindeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınına, Başmakçı, Dinar ile Evciler ve Dazkırı orman işletme müdürlüklerine ait yangın söndürme ekipleri müdahale etti.

Yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Başmakçı ormanlık alan yangın

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