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Afyonkarahisar'daki trafik kazaları mobese kameralarında

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 15:15 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da, kentin çeşitli noktalarında meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da, kentin çeşitli noktalarında meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde son 9 ayda mobese kameralarına yansıyan kazalara ait görüntüleri paylaştı. Özellikle kavşaklarda meydana gelen kazalar, sürücülerin yanı sıra yayaların da trafikte ne kadar dikkatsiz olduğunu göz önüne serdi. Battalgazi ile Osmangazi mahalleleri arasından geçen çevre yolunda kaydedilen görüntülerde, kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayan sürücünün direksiyon kontrolünü kaybettiği ve otomobilin takla atıp şarampole devrildiği görülüyor.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ KAZALARA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Diğer bir görüntüde ise Gümüşkent Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yapan sürücü otomobille, yeşil ışıkta geçen bir kamyonete yandan çarpıyor. Fatih Kavşağı'nda meydana gelen kazada ise yine sürücü kırmızı ışık ihlali yapıyor. Hafif ticari araç, başka bir hafif ticari araçla çarpışıyor. Devamında araç, çarpmanın şiddetiyle kaldırıma çıkarak devriliyor. Aynı kavşakta, kırmızı ışıkta geçen bir otomobil ise kamyonete çarparak kavşağın soluna dönüyor. Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda ise trafik ışıklarında duran bir otomobile arkadan hızla gelen başka bir otomobilin çarptığı görülüyor.

OTOMOBİL İŞARET LEVHASINA ÇARPTI

Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Veterinerlik Fakültesi Kavşağı'nda da bir otomobilin trafik levhasına çarptığı görülüyor. Adliye Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında ise sol tarafa dönen otomobile, kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün kullandığı motosikletin çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü, otomobilin üzerinden takla atarak yere düşüyor.

YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN ARAÇ ÇARPTI

Şuhut Kavşağı'ndan hızla geçen hafif ticari aracın bisiklet sürücüsüne çarpma anı da görüntülerde yer alıyor. Jandarma Kavşağı'nda ise yolun karşına geçmeye çalışan bir kişiye, araçlara yeşil ışık yanmasıyla bir anda hareket eden hafif ticari aracın çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle sırt üstü düşen yaya, hemen kalkıyor.

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