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Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 19:58 | Son Güncelleme

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek: - "Bu aziz millet hiçbir zaman hürriyetinden, özgürlüğünden, vatanına, bayrağına ve inancına karşı yapılan saldırılara duyarsız kalmamıştır. Afyonkarahisar, Kurtuluş Savaşı açısından son derece önemli bir şehirdir"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü törenle kutlandı.

Anıtpark önünde top atışı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Uluslararası Halk Oyunları gösteri sundu.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Büyük Taarruz Türk'ün bağımsızlığa, dirilişe, dik duruşuna önemli bir örnek olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar'ın, Ege Bölgesi'ndeki sivil direnişin temelini oluşturan önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Zeybek, şöyle konuştu:

"Bu aziz millet hiçbir zaman hürriyetinden, özgürlüğünden vatanına bayrağına ve inancına karşı yapılan saldırılara duyarsız kalmamıştır. Afyonkarahisar, Kurtuluş Savaşı açısından son derece önemli bir şehirdir. Yunanlıların son durağı olması ve milli mücadelemizin bu topraklar üzerinde başlaması yönüyle hayati öneme sahiptir. Stratejik konumu itibarıyla yolların kesiştiği bir noktada olan şehrimiz; silah, cephane, erzak naklinde son derece önemli rol oynamış, ordumuzun nakliye ihtiyacında, bölgeler arası nakliyenin büyük yükünü Afyonkarahisar çekmiştir."

Konuşmanın ardından mehteran ekibi gösteri sundu.

Programa, Vali Mustafa Tutulmaz, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Büyük Taarruz düşman işgali Mehmet Zeybek

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