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Ağabeyini balkondan pompalı tüfekle ateş açarak öldüren zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 08:39 | Son Güncelleme

İzmir’in Buca ilçesinde alt katta oturan ağabeyini balkondan pompalı tüfekle ateş ederek öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, Salı günü akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi 202/53.

Ağabeyini balkondan pompalı tüfekle ateş açarak öldüren zanlı tutuklandı

İzmir’in Buca ilçesinde alt katta oturan ağabeyini balkondan pompalı tüfekle ateş ederek öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Salı günü akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi 202/53. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turan G. isimli şahıs, 2. katta oturan ve tartıştığı ağabeyi Harun G.’ye balkonda bulunduğu sırada 3. kattan pompalı tüfekle ateş etti. Başından yaralanan Harun G., Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Harun G., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağabeyini vurduktan eve giren Turan G., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Turan G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, zanlının şizofren tedavisi gördüğü ve evinde bu hastalık için kullandığı ilaçların bulunduğu öğrenildi.

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