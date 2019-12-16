Ağaç kesimine mahalleliden alkışlı tepki

Muğla’nın Fethiye ilçesinde planlı ağaç kesim sahasındaki 35 yıllık çam ağaçlarının kesilmesi, mahallelinin tepkisini çekti. Ağaçların kesildiği bölgede toplanan mahalleliler ve çevreciler alkışlı protesto yaptı.

İlçeye bağlı kırsal Koru Mahallesi’ndeki ağaç kesimi yapılan bölgede toplanan mahalle sakinleri muhtarlar ve vatandaşlar kesilecek ağaçlara, "Ben yaşamak istiyorum", "Beni kurtarın", "Ben sincaba yuvayım", "Beni yok edecekler" yazılı dövizler astı. Ayı kostümü giyen bir vatandaş ise ormanda dolaştı ve ağaçlara sarılarak tepki gösterdi.

Konuşma yapan Koru Mahalle Muhtarı Nurettin Göztepe, mahallelerine ve ormana sahip çıkmak için toplandıklarını söyledi. Mahalle sakinleri, çevre mahallelerin muhtarları ve bazı azalarla geçmiş günlerde yetkili makamlara giderek kesim yapılmaması isteklerini iletmelerine rağmen olumsuz sonuç aldıklarını ileri süren Göztepe, "İtiraz dilekçelerimizin sonucunu dahi beklemeden kesim yapılacak bölgeye işçileri davet etmişler. Yangından mal kaçırır gibi kesim yapılıyor. Kendi ormanımızı korumak istiyoruz" dedi.

Kesim yapılacak alanda 1979’da yangın çıktığını, yangının ardından şu anki ağaçları kendi elleriyle diktiklerini anlatan Göztepe, ağaçların kesim için çok genç olduğunu savundu.

Konuşmaların ardından grup alkışla protesto yaparak dağıldı.

